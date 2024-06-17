За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові мають успіхи у контратаках та змушують російських окупантів на окремих ділянках переходити до оборони.

Що відомо про успіхи українських військових на фронті

Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії і займаємо їх вогневі позиції та вибиваємо з рубежів. Тому тактична ситуація досить динамічна, — зазначає Волошин. Поширити

Він підкреслив, що на окремих ділянках українські військові контратаками змушують російських окупантів переходити до оборони.

При цьому Волошин заперечив гостру нестачу артилерійських боєприпасів в українських військових.

На тлі використання ворогом великої кількості боєприпасів, вони нас переважали раніше кількісно, але наші ЗСУ переважають якісно. Ми витрачаємо з розумом кожен снаряд — у ціль, — зазначив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

За інформацією Волошина, тільки протягом 16 червня на сході України було ліквідовано більше 960 російських загарбників, 2 танки й 17 бронемашин, 10 гармат і мінометів, а також понад 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Окрім цього, як підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”, було знищено 42 укриття та 8 складів з боєприпасами разом з окупантами.

Водночас, за його словами, ворог дошкуляє авіацією, яка скидає авіабомби.

Лише за травень ворожа авіація скинула понад 3 тис 200 КАБів по всій території України. А лише від початку червня — понад 1 тис 50 авіаційних снарядів ворожа армія закинула якраз по позиціях наших захисників та по мирних населених пунктах і містах, — підкреслив Волошин. Поширити

Що кажуть у Генштабі

У зведенні Генштабу станом на 13:00 17 червня зазначається, від початку доби українські військові 52 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Зокрема, відбулось 4 боєзіткнення у Вовчанську на Харківщині. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій за підтримки авіації.

В районі Куп’янська українськими військовими від початку доби було відбито 4 ворожі атаки.

Бої тривали біля Піщаного, Греківки та Макіївки. Окупаційна армія зазнала втрат і відступила.

У напрямку Сіверська ворог намагався прорвати оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Іванодар’ївка та Роздолівка. Там продовжуються бої.

Відбито ворожу атаку в районі Виїмки.

В районі Покровська продовжуються бойові дії на восьми ділянках поблизу Новоолександрівки та Євгенівки. Загалом тут відбулось вже 20 атак.

У напрямку Курахового від початку доби точаться бої поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Красногорівки. Зафіксовано 5 ворожих атак.

Триває ще один бій в районі Красногорівки.

Російські загарбники намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського.

Ще одну безуспішну атаку ворог провів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.