За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові мають успіхи у контратаках та змушують російських окупантів на окремих ділянках переходити до оборони.
Головні тези:
- Українські військові успішно контратакують і змушують російських окупантів переходити до оборони.
- Збройні сили взяли вогневі позиції та ліквідували більше 960 ворожих загарбників за один день.
- Речник розповів про розумне використання артилерійських боєприпасів та успішні контратаки на різних ділянках фронту.
- За інформацією Генштабу, українські військові відбили численні ворожі атаки на різних напрямках зі значними втратами для окупаційної армії.
- На фронті продовжуються бої та відбивання атак у районах Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини.
Що відомо про успіхи українських військових на фронті
Він підкреслив, що на окремих ділянках українські військові контратаками змушують російських окупантів переходити до оборони.
При цьому Волошин заперечив гостру нестачу артилерійських боєприпасів в українських військових.
За інформацією Волошина, тільки протягом 16 червня на сході України було ліквідовано більше 960 російських загарбників, 2 танки й 17 бронемашин, 10 гармат і мінометів, а також понад 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
Окрім цього, як підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”, було знищено 42 укриття та 8 складів з боєприпасами разом з окупантами.
Водночас, за його словами, ворог дошкуляє авіацією, яка скидає авіабомби.
Що кажуть у Генштабі
У зведенні Генштабу станом на 13:00 17 червня зазначається, від початку доби українські військові 52 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Зокрема, відбулось 4 боєзіткнення у Вовчанську на Харківщині. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій за підтримки авіації.
В районі Куп’янська українськими військовими від початку доби було відбито 4 ворожі атаки.
Бої тривали біля Піщаного, Греківки та Макіївки. Окупаційна армія зазнала втрат і відступила.
У напрямку Сіверська ворог намагався прорвати оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Іванодар’ївка та Роздолівка. Там продовжуються бої.
Відбито ворожу атаку в районі Виїмки.
В районі Покровська продовжуються бойові дії на восьми ділянках поблизу Новоолександрівки та Євгенівки. Загалом тут відбулось вже 20 атак.
У напрямку Курахового від початку доби точаться бої поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Красногорівки. Зафіксовано 5 ворожих атак.
Триває ще один бій в районі Красногорівки.
Російські загарбники намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського.
Ще одну безуспішну атаку ворог провів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-