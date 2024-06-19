С начала суток 19 июня российские военные активно атакуют позиции ВСУ в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского и Карловки на Покровском направлении. Вблизи Новоселовки Первой противник нанес поражение двенадцатью НАРАми.
Главные тезисы
- ВСУ отразили 28 атак армии РФ на Покровском направлении.
- С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину противник потерял около 529 750 солдат.
- Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 19.06.24 включают танки, артиллерию, воздушные суда и другое.
- Украинские защитники продолжают стойко сдерживать давление оккупационных войск, нанося противнику существенные потери.
- Ситуация на других направлениях фронта также под контролем Украинских сил обороны, наблюдается активность российских войск, но противник продолжает испытывать неудачи во многих атаках.
Текущая ситуация на направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 80. Украинские защитники мешают попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери.
На Харьковском направлении враг с территории РФ продолжает наносить авиаудары по населенным пунктам Украины. Из района Белгорода агрессор ударил четырьмя КАБами по Волчанску, еще двумя управляемыми авиационными бомбами — по селу Борщева, также, шестью НАРами, поражен Тернов.
На Купянском направлении захватчики атакуют при поддержке авиации. Удар четырьмя КАБами потерпела Петропавловка, еще одной бомбой террористы ударили по Купянску, шестнадцатью неуправляемыми авиационными ракетами били по Синьковке. В настоящее время на этом направлении продолжаются четыре боеприкосновения вблизи Новоселовки, Синьковки и Кругляковки. Столько же атак русских войск наши защитники отбили.
На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз безуспешно атаковал в районах Макеевки, Грековки и Тернов. Ситуация контролируется.
Продолжает активность оккупационная армия на Северском направлении. Продолжаются бои вблизи Верхнекаменского и Раздолевки.
На Краматорском направлении противник тоже атакует при поддержке авиации. В районе Временного Яра враг нанес удар двадцатью НАРАми, вблизи Белой Горы сбросил две управляемые авиационные бомбы. С начала суток российские войска пытались 15 раз потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Ивановского, Нового, Калиновки, Северного и Андреевки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам.
На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток захватчики совершили уже 28 атак на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского и Карловки. Вблизи Новоселовки Первый противник нанес поражение двенадцатью НАРА. Силы обороны сдерживают напор и отразили 23 вражеских штурма, пять боеприкосновений еще продолжаются.
Продолжаются бои на Кураховском направлении у Красногоровки и Парасковеевки. Общее количество атак здесь возросло до восьми, из которых шесть безуспешно завершились для противника.
Авиация врага работала после обеда на Времиевском направлении. Удар тремя управляемыми бомбами потерпела Великая Новоселка.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях РФ
Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 529 750 солдат. Кроме того, в сутки ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 529 750 (+1130) человек ликвидировано;
танков — 7984 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 15 319 (+12) ед;
артиллерийских систем — 14 007 (+48) ед;
РСЗО — 1104 ед.;
средств ПВО — 857 (+4) ед;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 221 (+34) ед;
крылатых ракет — 2297 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 078 (+47) ед;
специальной техники — 2351 (+7) ед.
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