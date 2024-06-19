ВСУ отразили 28 атак армии РФ на Покровском направлении.

Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 80. Украинские защитники мешают попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери.

На Харьковском направлении враг с территории РФ продолжает наносить авиаудары по населенным пунктам Украины. Из района Белгорода агрессор ударил четырьмя КАБами по Волчанску, еще двумя управляемыми авиационными бомбами — по селу Борщева, также, шестью НАРами, поражен Тернов.

На Купянском направлении захватчики атакуют при поддержке авиации. Удар четырьмя КАБами потерпела Петропавловка, еще одной бомбой террористы ударили по Купянску, шестнадцатью неуправляемыми авиационными ракетами били по Синьковке. В настоящее время на этом направлении продолжаются четыре боеприкосновения вблизи Новоселовки, Синьковки и Кругляковки. Столько же атак русских войск наши защитники отбили.

На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз безуспешно атаковал в районах Макеевки, Грековки и Тернов. Ситуация контролируется.

Продолжает активность оккупационная армия на Северском направлении. Продолжаются бои вблизи Верхнекаменского и Раздолевки.