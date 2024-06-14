ВСУ ликвидировали за сутки более 1200 российских оккупантов

Генеральный штаб ВСУ отчитался о потерях РФ на войне в Украине по состоянию на утро 14 июня. Так, общие потери противника на поле боя составляют около 524 060 человек.

Потери РФ на войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 524060 (+1250) человек,

танков — 7936 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 15234 (+26) ед,

артиллерийских систем — 13818 (+48) ед,

РСЗО — 1101 (+2) ед,

средств ПВО — 849 (+3) ед,

самолетов — 359 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11097 (+22),

крылатых ракет — 2286 (+1),

кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 18854 (+60) ед,

специальной техники — 2310 (+16)

Какие потери имеет армия РФ в войне против Украины по данным Пентагона

Армия Россия потеряла в Украине более 350 тыс. солдат с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В частности, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что украинские силы ведут жесткую борьбу, а Кремль продолжает усиливать бомбардировки украинских городов и гражданского населения, в том числе в Харькове.

Украина срочно требует больше возможностей противовоздушной обороны для защиты своего неба, — отметил Остин.

В то же время он подчеркнул, что украинский народ сохраняет стойкость и непреодолимость, а украинские силы вдохновляют мир своим мастерством.