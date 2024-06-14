ВСУ ликвидировали за сутки более 1200 российских оккупантов

Генеральный штаб ВСУ отчитался о потерях РФ на войне в Украине по состоянию на утро 14 июня. Так, общие потери противника на поле боя составляют около 524 060 человек.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы успешно ликвидировали 1250 российских оккупантов за сутки боевых действий.
- Общие потери армии РФ на войне в Украине оцениваются в более чем 524 тыс человек, по данным Генерального штаба ВСУ.
- Пентагон сообщил, что Россия потеряла более 350 тыс солдат с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года, требуя срочных мер по укреплению противовоздушной обороны Украины.
- Министр обороны США подчеркнул стойкость и мастерство украинских сил в борьбе с российскими захватчиками, отметив необходимость дополнительных возможностей противовоздушной обороны для защиты украинского народа.
- По данным Пентагона, Россия потеряла более 2600 боевых машин на линии фронта в Украине с сентября 2023 года, что свидетельствует о настойчивости и упорстве ВСУ в обороне своей страны.
Потери РФ на войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 524060 (+1250) человек,
танков — 7936 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 15234 (+26) ед,
артиллерийских систем — 13818 (+48) ед,
РСЗО — 1101 (+2) ед,
средств ПВО — 849 (+3) ед,
самолетов — 359 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11097 (+22),
крылатых ракет — 2286 (+1),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 18854 (+60) ед,
специальной техники — 2310 (+16)
Какие потери имеет армия РФ в войне против Украины по данным Пентагона
Армия Россия потеряла в Украине более 350 тыс. солдат с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
В частности, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что украинские силы ведут жесткую борьбу, а Кремль продолжает усиливать бомбардировки украинских городов и гражданского населения, в том числе в Харькове.
Украина срочно требует больше возможностей противовоздушной обороны для защиты своего неба, — отметил Остин.
В то же время он подчеркнул, что украинский народ сохраняет стойкость и непреодолимость, а украинские силы вдохновляют мир своим мастерством.
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