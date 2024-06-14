ВСУ ликвидировали за сутки более 1200 российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали за сутки более 1200 российских оккупантов

Генштаб ВСУ
Потери РФ
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Генеральный штаб ВСУ отчитался о потерях РФ на войне в Украине по состоянию на утро 14 июня. Так, общие потери противника на поле боя составляют около 524 060 человек.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы успешно ликвидировали 1250 российских оккупантов за сутки боевых действий.
  • Общие потери армии РФ на войне в Украине оцениваются в более чем 524 тыс человек, по данным Генерального штаба ВСУ.
  • Пентагон сообщил, что Россия потеряла более 350 тыс солдат с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года, требуя срочных мер по укреплению противовоздушной обороны Украины.
  • Министр обороны США подчеркнул стойкость и мастерство украинских сил в борьбе с российскими захватчиками, отметив необходимость дополнительных возможностей противовоздушной обороны для защиты украинского народа.
  • По данным Пентагона, Россия потеряла более 2600 боевых машин на линии фронта в Украине с сентября 2023 года, что свидетельствует о настойчивости и упорстве ВСУ в обороне своей страны.

Потери РФ на войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 524060 (+1250) человек,

  • танков — 7936 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 15234 (+26) ед,

  • артиллерийских систем — 13818 (+48) ед,

  • РСЗО — 1101 (+2) ед,

  • средств ПВО — 849 (+3) ед,

  • самолетов — 359 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11097 (+22),

  • крылатых ракет — 2286 (+1),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18854 (+60) ед,

  • специальной техники — 2310 (+16)

Какие потери имеет армия РФ в войне против Украины по данным Пентагона

Армия Россия потеряла в Украине более 350 тыс. солдат с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В частности, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что украинские силы ведут жесткую борьбу, а Кремль продолжает усиливать бомбардировки украинских городов и гражданского населения, в том числе в Харькове.

Украина срочно требует больше возможностей противовоздушной обороны для защиты своего неба, — отметил Остин.

В то же время он подчеркнул, что украинский народ сохраняет стойкость и непреодолимость, а украинские силы вдохновляют мир своим мастерством.

Министр обороны США добавил, что с сентября 2023 г. Россия потеряла более 2 тысяч 600 боевых машин на линии фронта в Украине. Также, только в мае во время продвижения российских захватчиков к западу от Авдеевки они потеряли более 160 боевых машин.

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