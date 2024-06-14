ЗСУ ліквідували за добу понад 1200 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували за добу понад 1200 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
Втрати РФ

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про втрати РФ на війні в Україні станом на ранок 14 червня. Так, загальні втрати противника на полі бою складають близько 524060 осіб.

Головні тези:

  • Збройні Сили України ліквідували 1250 російських окупантів за одну добу бойових дій.
  • Загальні втрати Збройних Сил Росії на війні в Україні станом на червень 2024 року оцінюються у понад 524 тисячі осіб.
  • За даними Пентагону, Росія втратила понад 350 тисяч солдатів в Україні з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
  • Міністр оборони США наголосив на потребі України у більших можливостях протиповітряної оборони для захисту свого населення.
  • Українські сили показують стійкість та майстерність у боротьбі з російськими загарбниками, надихаючи світ своєю відвагою.

Втрати РФ на війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 524060 (+1250) осіб,

  • танків — 7936 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 15234 (+26) од,

  • артилерійських систем — 13818 (+48) од,

  • РСЗВ — 1101 (+2) од,

  • засобів ППО — 849 (+3) од,

  • літаків — 359 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11097 (+22),

  • крилатих ракет — 2286 (+1),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18854 (+60) од,

  • спеціальної техніки — 2310 (+16)

Які втрати має армія РФ у війні проти України за даними Пентагону

Армія Росія втратила в Україні понад 350 тис солдатів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Зокрема міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що українські сили ведуть жорстку боротьбу, а Кремль продовжує посилювати бомбардування українських міст і цивільного населення, у тому числі у Харкові.

Україна термінова потребує більше можливостей протиповітряної оборони для захисту свого неба, — наголосив Остін.

Водночас він підкреслив, що український народ зберігає стійкість і непоборність, а українські сили надихають світ своєю майстерністю.

Міністр оборони США додав, що з вересня 2023 року Росія втратила понад 2 тисячі 600 бойових машин на лінії фронту в Україні. Також, лише у травні під час просування російських загарбників на захід від Авдіївки, вони втратили понад 160 бойових машин.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ оприлюднили тижневі втрати армії РФ у війні проти України
Втрати РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб озвучив втрати армії РФ на Харківському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Пентагону озвучив втрати армії РФ на війні проти України
остін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?