ЗСУ ліквідували за добу понад 1200 російських окупантів

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про втрати РФ на війні в Україні станом на ранок 14 червня. Так, загальні втрати противника на полі бою складають близько 524060 осіб.
Головні тези:
- Збройні Сили України ліквідували 1250 російських окупантів за одну добу бойових дій.
- Загальні втрати Збройних Сил Росії на війні в Україні станом на червень 2024 року оцінюються у понад 524 тисячі осіб.
- За даними Пентагону, Росія втратила понад 350 тисяч солдатів в Україні з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
- Міністр оборони США наголосив на потребі України у більших можливостях протиповітряної оборони для захисту свого населення.
- Українські сили показують стійкість та майстерність у боротьбі з російськими загарбниками, надихаючи світ своєю відвагою.
Втрати РФ на війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 524060 (+1250) осіб,
танків — 7936 (+8) од,
бойових броньованих машин — 15234 (+26) од,
артилерійських систем — 13818 (+48) од,
РСЗВ — 1101 (+2) од,
засобів ППО — 849 (+3) од,
літаків — 359 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11097 (+22),
крилатих ракет — 2286 (+1),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 18854 (+60) од,
спеціальної техніки — 2310 (+16)
Які втрати має армія РФ у війні проти України за даними Пентагону
Армія Росія втратила в Україні понад 350 тис солдатів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Зокрема міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що українські сили ведуть жорстку боротьбу, а Кремль продовжує посилювати бомбардування українських міст і цивільного населення, у тому числі у Харкові.
Україна термінова потребує більше можливостей протиповітряної оборони для захисту свого неба, — наголосив Остін.
Водночас він підкреслив, що український народ зберігає стійкість і непоборність, а українські сили надихають світ своєю майстерністю.
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