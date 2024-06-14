ЗСУ ліквідували за добу понад 1200 російських окупантів

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про втрати РФ на війні в Україні станом на ранок 14 червня. Так, загальні втрати противника на полі бою складають близько 524060 осіб.

Втрати РФ на війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 524060 (+1250) осіб,

танків — 7936 (+8) од,

бойових броньованих машин — 15234 (+26) од,

артилерійських систем — 13818 (+48) од,

РСЗВ — 1101 (+2) од,

засобів ППО — 849 (+3) од,

літаків — 359 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11097 (+22),

крилатих ракет — 2286 (+1),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 18854 (+60) од,

спеціальної техніки — 2310 (+16)

Які втрати має армія РФ у війні проти України за даними Пентагону

Армія Росія втратила в Україні понад 350 тис солдатів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Зокрема міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що українські сили ведуть жорстку боротьбу, а Кремль продовжує посилювати бомбардування українських міст і цивільного населення, у тому числі у Харкові.

Україна термінова потребує більше можливостей протиповітряної оборони для захисту свого неба, — наголосив Остін.

Водночас він підкреслив, що український народ зберігає стійкість і непоборність, а українські сили надихають світ своєю майстерністю.