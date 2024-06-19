Атака російських дронів на Львівську область — що наразі відомо

Уночі 19 червня сили ППО змогли знищити ворожих "Шахедів" над Львівщиною. Щонайменше одна людина постраждала.
Головні тези:
- На Львівщині оприлюднили подробиці нічних атак РФ із використанням дронів.
- Російські ворожі дрони також намагалися атакувати південну та північну частини Херсонської та Запорізької областей.
- Реакція ППО та екстрених служб на атаку дронів свідчить про високий рівень готовності та координацію захисних заходів.
Росія намагалася атакувати Львівську область
Першими подробицями поділився очільник Львівської ОВА Максим Козицький із посиланням на інформацію повітряного командування "Захід".
За його словами, бійцям протиповітряної оборони вдалося знищити абсолютно всі ворожі цілі, які намагалися атакувати регіон.
Максим Козицький також додав, що під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.
Окрім того, наголошується, що під час першої нічної атаки «шахедів» у Львівській області постраждав 47-річний чоловік. Це сталося у Малехові. Місцевий мешканець був поранений.
Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.
Росія запускала дрони на захід України
Увечері 18 червня стало відомо про те, що солдати РФ запустили з півдня України ударні БпЛА.
О 22:00 з’явилася інформація про групу "Шахедів" із ТОТ Запорізької області, яка прямують на Херсонщину.
Згодом надійшло попередження про дрони на півночі Херсонської області, що рухаються на захід.
О 23:05 ПС ЗСУ заявили про "Шахеди" на півночі Херсонщини та Миколаївщини, які продовжують курс на захід. Нова група "Шахедів" із ТОТ Запорізької області прямувала на Херсонщину.
На Дніпропетровщині у Криворізькому районі працювала ППО — вдалося збити російський ударний дрон.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-