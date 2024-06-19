Атака російських дронів на Львівську область — що наразі відомо

Уночі 19 червня сили ППО змогли знищити ворожих "Шахедів" над Львівщиною. Щонайменше одна людина постраждала.

Росія намагалася атакувати Львівську область

Першими подробицями поділився очільник Львівської ОВА Максим Козицький із посиланням на інформацію повітряного командування "Захід".

За його словами, бійцям протиповітряної оборони вдалося знищити абсолютно всі ворожі цілі, які намагалися атакувати регіон.

Максим Козицький також додав, що під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.

Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один "Шахед". Усіх їх наші воїни ППО збили, — додав він. Поширити

Окрім того, наголошується, що під час першої нічної атаки «шахедів» у Львівській області постраждав 47-річний чоловік. Це сталося у Малехові. Місцевий мешканець був поранений.

Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.

Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 05:30. Перебуваю на контакті зі всіма службами. Усі інші деталі — згодом, — додав Максим Козицький. Поширити

Росія запускала дрони на захід України

Увечері 18 червня стало відомо про те, що солдати РФ запустили з півдня України ударні БпЛА.

О 22:00 з’явилася інформація про групу "Шахедів" із ТОТ Запорізької області, яка прямують на Херсонщину.

Згодом надійшло попередження про дрони на півночі Херсонської області, що рухаються на захід.

О 23:05 ПС ЗСУ заявили про "Шахеди" на півночі Херсонщини та Миколаївщини, які продовжують курс на захід. Нова група "Шахедів" із ТОТ Запорізької області прямувала на Херсонщину.