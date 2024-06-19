Атака российских дронов на Львовскую область — что известно

Ночью 19 июня силы ПВО смогли уничтожить 5 вражеских "Шахедов" над Львовщиной. По меньшей мере, один человек пострадал.

Россия пыталась атаковать Львовскую область

Первыми подробностями поделился глава Львовской ОВА Максим Козицкий со ссылкой на информацию воздушного командования "Запад".

По его словам, бойцам противовоздушной обороны удалось уничтожить абсолютно все вражеские цели, пытавшиеся атаковать регион.

Максим Козицкий также добавил, что во время первой ночной тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35 19 июня, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 вражеских беспилотника.

Во время второй тревоги, продолжавшейся с 04:27 по 05:24, нашу область пытался атаковать еще один "Шахед". Всех их наши воины ПВО сбили, — добавил он. Поделиться

Кроме того, сообщается, что во время первой ночной атаки "шахедов" во Львовской области пострадал 47-летний мужчина. Это произошло в Малехове. Местный житель был ранен.

Медики предоставили ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации.

Это то, что официально подтвердили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Нахожусь на контакте со всеми службами. Все остальные детали — со временем, — добавил Максим Козицкий. Поделиться

Россия запускала дроны на запад Украины

Вечером 18 июня стало известно о том, что солдаты РФ запустили с юга Украины ударные БПЛА.

В 22:00 появилась информация о группе "Шахедов" из ВОТ Запорожской области, которая направляется в Херсонскую область.

Впоследствии поступило предупреждение о движущихся на запад дронах на севере Херсонской области.

В 23:05 ПС ВСУ заявили о "Шахедах" на севере Херсонщины и Николаевщины, которые продолжают курс на запад. Новая группа "Шахедов" из ТОТ Запорожской области направлялась в Херсонскую область.