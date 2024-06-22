Войска РФ обстреляли энергообъекты в двух регионах Украины. Пострадали энергетики
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли энергообъекты в двух регионах Украины. Пострадали энергетики

Министерство энергетики Украины
Войска РФ обстреляли энергообъекты в двух регионах Украины. Пострадали энергетики
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В ночь на 22 июня российские военные атаковали энергетические объекты оператора системы передачи данных в южном и западном регионах. Есть пострадавшие посреди энергетиков.

Главные тезисы

  • Российские войска обстреляли энергетические объекты в южном и западном регионах Украины, что привело к повреждению оборудования и пострадавшей энергетике.
  • Масштабная атака включала ракетные удары различных типов и дроны-камикадзе, что повлекло за собой тревожную ситуацию в стране и применение воздушных оборонных средств.
  • За атакой стояли российские оккупанты, поддерживаемые стратегической военной авиацией, включая бомбардировщики Ту-95МС и беспилотники типа 'Шахед'.
  • Украинские ПВО активно работали для защиты территории от крылатых ракет и дронов-камикадзе в разных областях страны.
  • Воздушная тревога из-за вражеской атаки была отменена только утром – после тревожной ночи 22 июня, когда вражеские цели летели в разные направления над территорией Украины.

Что известно об обстреле энергетики

Отмечается, что на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.

Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются. Продолжается их ликвидация, — сообщили в ведомстве.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате атаки повреждены объекты в Запорожской и Львовской областях.

В Запорожской области пострадали два энергетика, их доставили в больницу. На месте атак начаты аварийно-восстанавливаемые работы.

Какие последствия комбинированной атаки РФ по Украине

Российские оккупанты в ночь на 22 июня нанесли удар по территории Украины ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Масштабная воздушная тревога в стране объявлялась дважды, а также стало известно о прилетах, в частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

Сначала российские террористы вечером накануне запустили по Украине как минимум две группы ударных беспилотников типа "Шахед". Они вошли в воздушное пространство страны с южного направления, после чего часто меняли курс, маневрировали, двигались в сторону западных и центральных областей.

Позже стало известно о взлетах российской стратегической военной авиации — МиГ-31К и еще 4 бортов бомбардировщиков Ту-95МС. Они двигались в сторону Украины. Но угроза МиГ-31К была отменена, а в отношении "тушек" — осталась.

Около трех ночи в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о движении скоростных целей над Украиной в разные направления. Крылатые ракеты врага летели, в частности, в сторону Киева, Луцка, Умани, Стрыя, Хмельнитчины и Винницкой области. В разных регионах работали силы и средства ПВО.

Кроме того, в небе над Украиной фиксировались дроны-камикадзе противника. Добавим, что воздушная тревога из-за вражеской атаки была отменена только в 05:06.

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