Войска РФ обстреляли энергообъекты в двух регионах Украины. Пострадали энергетики

В ночь на 22 июня российские военные атаковали энергетические объекты оператора системы передачи данных в южном и западном регионах. Есть пострадавшие посреди энергетиков.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли энергетические объекты в южном и западном регионах Украины, что привело к повреждению оборудования и пострадавшей энергетике.
- Масштабная атака включала ракетные удары различных типов и дроны-камикадзе, что повлекло за собой тревожную ситуацию в стране и применение воздушных оборонных средств.
- За атакой стояли российские оккупанты, поддерживаемые стратегической военной авиацией, включая бомбардировщики Ту-95МС и беспилотники типа 'Шахед'.
- Украинские ПВО активно работали для защиты территории от крылатых ракет и дронов-камикадзе в разных областях страны.
- Воздушная тревога из-за вражеской атаки была отменена только утром – после тревожной ночи 22 июня, когда вражеские цели летели в разные направления над территорией Украины.
Что известно об обстреле энергетики
Отмечается, что на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.
В "Укрэнерго" сообщили, что в результате атаки повреждены объекты в Запорожской и Львовской областях.
В Запорожской области пострадали два энергетика, их доставили в больницу. На месте атак начаты аварийно-восстанавливаемые работы.
Какие последствия комбинированной атаки РФ по Украине
Российские оккупанты в ночь на 22 июня нанесли удар по территории Украины ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Масштабная воздушная тревога в стране объявлялась дважды, а также стало известно о прилетах, в частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
Сначала российские террористы вечером накануне запустили по Украине как минимум две группы ударных беспилотников типа "Шахед". Они вошли в воздушное пространство страны с южного направления, после чего часто меняли курс, маневрировали, двигались в сторону западных и центральных областей.
Позже стало известно о взлетах российской стратегической военной авиации — МиГ-31К и еще 4 бортов бомбардировщиков Ту-95МС. Они двигались в сторону Украины. Но угроза МиГ-31К была отменена, а в отношении "тушек" — осталась.
Около трех ночи в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о движении скоростных целей над Украиной в разные направления. Крылатые ракеты врага летели, в частности, в сторону Киева, Луцка, Умани, Стрыя, Хмельнитчины и Винницкой области. В разных регионах работали силы и средства ПВО.
Кроме того, в небе над Украиной фиксировались дроны-камикадзе противника. Добавим, что воздушная тревога из-за вражеской атаки была отменена только в 05:06.
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