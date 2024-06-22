Війська РФ обстріляли енергооб'єкти у двох регіонах України. Постраждали енергетики

В ніч на 22 червня російські військові атакували енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Є постраждалі серед енергетиків.
Головні тези:
- Російські війська обстріляли енергетичні об’єкти в південному та західному регіонах України, що призвело до пошкодження обладнання та постраждалості серед енергетиків.
- Масштабна атака включала ракетні удари різних типів та дрони-камікадзе, що спричинило тривожну ситуацію в країні та застосування повітряних оборонних засобів.
- За атакою стояли російські окупанти, які підтримувались стратегічною військовою авіацією, включаючи бомбардувальники Ту-95МС та безпілотники типу 'Шахед'.
- Українські ППО активно працювали для захисту території від крилатих ракет та дронів-камікадзе в різних областях країни.
- Повітряна тривога через ворожу атаку була скасована лише вранці – після тривожної ночі 22 червня, коли ворожі цілі летіли у різні напрямки над територією України.
Що відомо про обстріл енергетики
Зазначається, що на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.
В "Укренерго" повідомили, що внаслідок атаки пошкоджені об'єкти у Запорізькій та Львівській областях.
У Запорізькій області постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні. На місці атак розпочаті аварійно-відновлювані роботи.
Які наслідки комбінованої атаки РФ по Україні
Російські окупанти у ніч проти 22 червня завдали удару по території України ракетами різних типів та дронами-камікадзе. Масштабна повітряна тривога в країні оголошувалася двічі, а також стало відомо про "прильоти", зокрема, у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях.
Спочатку російські терористи ввечері напередодні запустили по Україні щонайменше дві групи ударних безпілотників типу "Шахед". Вони увійшли в повітряний простір країни з південного напрямку, після чого часто змінювали курс, маневрували, рухалися у бік західних та центральних областей.
Пізніше стало відомо про злети російської стратегічної військової авіації — МіГ-31К та ще 4 бортів бомбардувальників Ту-95МС. Вони рухалися у бік України. Але загроза щодо МіГ-31К була скасована, а стосовно "тушек" — лишилася.
Близько третьої ночі у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей над Україною у різні напрямки. Крилаті ракети ворога летіли, зокрема, у бік Києва, Луцька, Умані, Стрия, на Хмельниччину та Вінниччину. У різних регіонах працювали сили та засоби ППО.
Крім того, у небі над Україною фіксувалися дрони-камікадзе противника. Додамо, що повітряна тривога через ворожу атаку була скасована лише о 05:06.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-