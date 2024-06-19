Армія РФ скинула КАБи на Харків та обстріляла область. Є загибла й поранені

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, авіація злочинної армії РФ скинула 3 авіабомби КАБ на Шевченківській район Харкова. Окрім цього російські окупанти обстріляли село Вільхівка.

Що відомо про чергову атаку армії РФ КАБами по Харкову

Синєгубов зазначив, що зафіксовано 2 влучання на території дитячого табору та ще одного поблизу житлового будинку, є пошкодження.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в результаті ворожої атаки поранення отримала жінка.

Окрім цього, як зазначає Синєгубов, близько 15:36 російські окупанти здійснили обстріл села Вільхівка на території Харківського району.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула 49-річна жінка та зазнав поранень 60-річний чоловік.

Також ворог обстріляв село Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району.

Поранення отримали дві жінки, яких вже доправили до лікарні.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

За інформацією Синєгубова, наразі спостерігається збільшення обстрілів з боку російських окупантів.

Глава Харківської ОВА підкреслив, що російські воєнні злочинці завдають ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та логістичних об’єктах українських військових, намагаючись виявити слабкі місця в обороні.

Синєгубов також повідомив про ймовірність примусової евакуації дітей Борівської громади.

Розглядаємо можливість примусової евакуації 33 дітей з 5 населених пунктів «помаранчевої зони»: Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка. Розглянемо це питання на Раді оборони області, - підкреслив керівник ОВА. Поширити

Він додав, що попри численні втрати на Харківщині та безуспішні спроби атак російські окупанти постійно підтягують резерви та продовжують атакувати.