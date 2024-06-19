Армія РФ скинула КАБи на Харків та обстріляла область. Є загибла й поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ скинула КАБи на Харків та обстріляла область. Є загибла й поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Армія РФ атакує Харківщину КАБами
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За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, авіація злочинної армії РФ скинула 3 авіабомби КАБ на Шевченківській район Харкова. Окрім цього російські окупанти обстріляли село Вільхівка. 

Головні тези:

  • Армія РФ здійснила атаку на Харків, скинувши КАБи та обстрілявши район, що призвело до загибелі та поранень мирних жителів.
  • За інформацією очільника Харківської ОВА, обстрілами було пошкоджено житлові будинки та дитячий табір, є поранені серед мешканців.
  • Російські окупанти продовжують загострювати обстановку на Харківщині, намагаючись знайти слабкі місця в обороні та завдавати ударів по цивільних об'єктах.
  • Є загроза для дітей Борівської громади, розглядається можливість примусової евакуації 33 дітей з 5 населених пунктів.
  • Попри постійні атаки РФ, українські захисники продовжують посилювати оборону та дотримуватися непохитних позицій у боротьбі за свою територію.

Що відомо про чергову атаку армії РФ КАБами по Харкову

Синєгубов зазначив, що зафіксовано 2 влучання на території дитячого табору та ще одного поблизу житлового будинку, є пошкодження.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в результаті ворожої атаки поранення отримала жінка.

Окрім цього, як зазначає Синєгубов, близько 15:36 російські окупанти здійснили обстріл села Вільхівка на території Харківського району.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула 49-річна жінка та зазнав поранень 60-річний чоловік.

Також ворог обстріляв село Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району.

Поранення отримали дві жінки, яких вже доправили до лікарні.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

За інформацією Синєгубова, наразі спостерігається збільшення обстрілів з боку російських окупантів.

Глава Харківської ОВА підкреслив, що російські воєнні злочинці завдають ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та логістичних об’єктах українських військових, намагаючись виявити слабкі місця в обороні.

Синєгубов також повідомив про ймовірність примусової евакуації дітей Борівської громади.

Розглядаємо можливість примусової евакуації 33 дітей з 5 населених пунктів «помаранчевої зони»: Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка. Розглянемо це питання на Раді оборони області, - підкреслив керівник ОВА.

Він додав, що попри численні втрати на Харківщині та безуспішні спроби атак російські окупанти постійно підтягують резерви та продовжують атакувати.

Ситуація на Харківщині лишається напруженою, проте українські захисники продовжують заходи щодо посилення оборони, - наголошує Синєгубов.

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