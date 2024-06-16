Армія РФ ударила по Ізюмському району Харківщини — є постраждалі

У Пісках Радьківських Борівської громади через російський удар постраждали троє людей, зокрема 13-річний хлопець та вагітна жінка.
Головні тези:
- У результаті удару російської армії по Ізюмському району Харківщини постраждали троє людей, включно з вагітною жінкою та підлітком.
- Зруйновані приватні будинки, виникла пожежа та були пошкоджені автомобілі у наслідок обстрілів з боку російських військ.
- Усі постраждалі, які отримали поранення в результаті атак, перебувають у стані середньої тяжкості, з потребою в лікуванні та госпіталізації.
- Голова Харківської обласної державної адміністрації засудив дії російських військ та повідомив про завдані матеріальні збитки та постраждалих цивільних.
- Ситуація на Харківщині є напруженою через постійні обстріли та атаки з боку російських військ, що призводить до загрози для мирного населення.
Росія атакувала Харківщину, є поранені
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами постраждали 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усі госпіталізовані.
Пізніше речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал повідомила журналістам, що поранені під час удару РФ по Борівській громаді на Харківщині перебувають у стані середньої тяжкості.
Пошкоджено дах приватного будинку, виникла пожежа. Деталі встановлюються.
РФ обстрілює Харківщину
Війська РФ за добу тричі били по Харківській області, постраждав цивільний.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, у с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського мінометного обстрілу зруйнований приватний будинок.
У с. Курилівка Куп'янського району через обстріл із РСЗВ пошкоджені три приватні будинки. Постраждав чоловік.
У Богуславці Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль.
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