Армія РФ ударила по Ізюмському району Харківщини — є постраждалі

У Пісках Радьківських Борівської громади через російський удар постраждали троє людей, зокрема 13-річний хлопець та вагітна жінка.

Росія атакувала Харківщину, є поранені

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами постраждали 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усі госпіталізовані.

Пізніше речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал повідомила журналістам, що поранені під час удару РФ по Борівській громаді на Харківщині перебувають у стані середньої тяжкості.

У жінки та чоловіка — поранення склом, закриті черепно-мозкові травми, акубаротравми. У хлопчика — осколкові поранення. Стан усіх медики оцінюють як середньої тяжкості. Поширити

Пошкоджено дах приватного будинку, виникла пожежа. Деталі встановлюються.

РФ обстрілює Харківщину

Війська РФ за добу тричі били по Харківській області, постраждав цивільний.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського мінометного обстрілу зруйнований приватний будинок.

У с. Курилівка Куп'янського району через обстріл із РСЗВ пошкоджені три приватні будинки. Постраждав чоловік.

У Богуславці Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль.