Армия РФ ударила по Изюмскому району Харьковщины — есть пострадавшие

В Песках Радьковских Боровской громады из-за российского удара пострадали три человека, в том числе 13-летний парень и беременная женщина.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла удар по Изюмскому району Харьковщины, что привело к раненым гражданским, включая беременную женщину и подростка.
- Обстрелы со стороны российских войск привели к разрушению частных домов, возникновению пожаров и повреждениям автомобилей на Харьковщине.
- Все пострадавшие, включая женщину и мужчину с черепно-мозговыми травмами, нуждаются в госпитализации и лечении.
- Глава Харьковской областной государственной администрации осудил действия российской армии и сообщил о нанесенном ущербе и пострадавших гражданских.
- Ситуация в Харьковской области остается напряженной из-за постоянных обстрелов и атак со стороны российских войск, угрожая мирному населению.
Россия атаковала Харьковщину, есть раненые
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, пострадали 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина. Все госпитализированы.
Позже спикер Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал сообщила журналистам, что раненые во время удара РФ по Боровской общине на Харьковщине находятся в состоянии средней тяжести.
Повреждена крыша частного дома, возник пожар. Подробности устанавливаются.
РФ обстреливает Харьковщину
Войска РФ за сутки трижды избивали по Харьковской области, пострадал гражданский.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в с. Петропавловка Купянского района в результате российского минометного обстрела разрушен частный дом.
В с. Куриловка Купянского района из-за обстрела из РСЗО повреждены три частных дома. Пострадал мужчина.
В Богуславке Изюмского района в результате обстрела поврежден автомобиль.
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