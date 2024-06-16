Армия РФ ударила по Изюмскому району Харьковщины — есть пострадавшие

В Песках Радьковских Боровской громады из-за российского удара пострадали три человека, в том числе 13-летний парень и беременная женщина.

Россия атаковала Харьковщину, есть раненые

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, пострадали 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина. Все госпитализированы.

Позже спикер Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал сообщила журналистам, что раненые во время удара РФ по Боровской общине на Харьковщине находятся в состоянии средней тяжести.

У женщины и мужчины — ранение стеклом, закрытые черепно-мозговые травмы, акубаротравмы. У мальчика осколочные ранения. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести. Поделиться

Повреждена крыша частного дома, возник пожар. Подробности устанавливаются.

РФ обстреливает Харьковщину

Войска РФ за сутки трижды избивали по Харьковской области, пострадал гражданский.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в с. Петропавловка Купянского района в результате российского минометного обстрела разрушен частный дом.

В с. Куриловка Купянского района из-за обстрела из РСЗО повреждены три частных дома. Пострадал мужчина.

В Богуславке Изюмского района в результате обстрела поврежден автомобиль.