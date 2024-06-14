Армия РФ обстреляла Харьковщину — погибла женщина
Категория
Украина
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Армия РФ обстреляла Харьковщину — погибла женщина

Харьковская обласная прокуратура
Харьковщина
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14 июня российские оккупанты нанесли авиаудара по с. Глушковка Купянского района Харьковской области.

Главные тезисы

  • Армия РФ обстреляла Харьковщину, приведя к гибели женщины и многочисленному материальному ущербу.
  • Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов войны и умышленного убийства в результате обстрела армии РФ.
  • В Купянске российские оккупанты атаковали полицейское авто и автобус, ранив полицейских и пассажиров.
  • Атака произошла с использованием модифицированной авиабомбы и FPV-дронов, что привело к серьезным разрушениям и ранениям людей.

В результате обстрела РФ в Харьковской области погибла женщина

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Предварительно враг ударил по селу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30, - уточнили в Офисе генпрокурора.

В результате удара погибла 57-летняя женщина.

Также обстрелом повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Армия РФ обстреляла полицейский автомобиль и автобус с пассажирами в Купянске

Российские оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске Харьковской области. Среди пострадавших полицейские.

Как отмечается, армия РФ атаковали FPV-дронами Купянск. В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль полиции, городской рейсовый автобус, частный автомобиль, помещение кафе, жилые дома.

Обломочные ранения получил 60-летний мужчина и двое полицейских.

Начальник Следственного управления полиция Харьковской области Сергей Болвинов показал фотографии последствий атаки. По его словам, в момент атаки в автобусе находились 15 пассажиров и водитель. Люди чудом не пострадали.

Второй удар пришелся уже на служебный автомобиль полиции. На приграничных территориях россияне с особым азартом охотятся за ними, — отметил Болвинов.

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