Армия РФ обстреляла Харьковщину — погибла женщина

14 июня российские оккупанты нанесли авиаудара по с. Глушковка Купянского района Харьковской области.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла Харьковщину, приведя к гибели женщины и многочисленному материальному ущербу.
- Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов войны и умышленного убийства в результате обстрела армии РФ.
- В Купянске российские оккупанты атаковали полицейское авто и автобус, ранив полицейских и пассажиров.
- Атака произошла с использованием модифицированной авиабомбы и FPV-дронов, что привело к серьезным разрушениям и ранениям людей.
В результате обстрела РФ в Харьковской области погибла женщина
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
В результате удара погибла 57-летняя женщина.
Также обстрелом повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Армия РФ обстреляла полицейский автомобиль и автобус с пассажирами в Купянске
Российские оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске Харьковской области. Среди пострадавших полицейские.
Как отмечается, армия РФ атаковали FPV-дронами Купянск. В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль полиции, городской рейсовый автобус, частный автомобиль, помещение кафе, жилые дома.
Обломочные ранения получил 60-летний мужчина и двое полицейских.
Начальник Следственного управления полиция Харьковской области Сергей Болвинов показал фотографии последствий атаки. По его словам, в момент атаки в автобусе находились 15 пассажиров и водитель. Люди чудом не пострадали.
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