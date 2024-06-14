Армія РФ обстріляла Харківщину — загинула жінка

14 червня російські окупанти завдали авіаудару по с. Глушківка Купʼянського району Харківської області.
Головні тези:
- Армія РФ обстріляла Харківщину, призвівши до загибелі жінки та численних матеріальних збитків.
- Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів війни та умисного вбивства внаслідок обстрілу армії РФ.
- У Куп'янську російські окупанти атакували поліцейське авто та автобус, поранивши поліцейських та пасажирів.
- Атака сталася з використанням модифікованої авіабомби та FPV-дронів, що призвело до серйозних руйнувань та поранень людей.
В результаті обстрілу РФ на Харківщині загинула жінка
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Внаслідок удару загинула 57-річна жінка.
Також обстрілом пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Армія РФ обстріляла поліцейське авто та автобус з пасажирами у Купʼянську
Російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську Харківської області. Серед постраждалих є поліцейські.
Як зазначається, армія РФ атакували FPV-дронами Куп'янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе, житлові будинки.
Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських.
Начальник Слідчого управління поліція Харківської області Сергій Болвінов показав фото наслідків атаки. За його словами, у момент атаки в автобусі перебували 15 пасажирів та водій. Люди дивом не постраждали.
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