Армія РФ обстріляла Харківщину — загинула жінка
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Харківщину — загинула жінка

Харківська обласна прокуратура
Харківщина

14 червня російські окупанти завдали авіаудару по с. Глушківка Купʼянського району Харківської області. 

Головні тези:

  • Армія РФ обстріляла Харківщину, призвівши до загибелі жінки та численних матеріальних збитків.
  • Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів війни та умисного вбивства внаслідок обстрілу армії РФ.
  • У Куп'янську російські окупанти атакували поліцейське авто та автобус, поранивши поліцейських та пасажирів.
  • Атака сталася з використанням модифікованої авіабомби та FPV-дронів, що призвело до серйозних руйнувань та поранень людей.

В результаті обстрілу РФ на Харківщині загинула жінка

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Попередньо, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30, — уточнили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок удару загинула 57-річна жінка.

Також обстрілом пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Армія РФ обстріляла поліцейське авто та автобус з пасажирами у Купʼянську

Російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську Харківської області. Серед постраждалих є поліцейські.

Як зазначається, армія РФ атакували FPV-дронами Куп'янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе, житлові будинки.

Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських.

Начальник Слідчого управління поліція Харківської області Сергій Болвінов показав фото наслідків атаки. За його словами, у момент атаки в автобусі перебували 15 пасажирів та водій. Люди дивом не постраждали.

Другий удар прийшовся вже на службовий автомобіль поліції. На прикордонних територіях росіяни з особливим азартом полюють на них, — зазначив Болвінов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла село Цвіткове Запорізької області — є поранені
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запорізька область
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удари України по цілях у РФ призвели до зменшення російських обстрілів Харкова — Терехов
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла поліцейське авто та автобус з пасажирами у Купʼянську
Поліція Харківської області
поліція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?