Армія РФ обстріляла Харківщину — загинула жінка

В результаті обстрілу РФ на Харківщині загинула жінка

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Попередньо, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30, — уточнили в Офісі генпрокурора. Поширити

Внаслідок удару загинула 57-річна жінка.

Також обстрілом пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Армія РФ обстріляла поліцейське авто та автобус з пасажирами у Купʼянську

Російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську Харківської області. Серед постраждалих є поліцейські.

Як зазначається, армія РФ атакували FPV-дронами Куп'янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе, житлові будинки.

Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських.

Начальник Слідчого управління поліція Харківської області Сергій Болвінов показав фото наслідків атаки. За його словами, у момент атаки в автобусі перебували 15 пасажирів та водій. Люди дивом не постраждали.