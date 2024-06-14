Армія РФ обстріляла поліцейське авто та автобус з пасажирами у Купʼянську

Російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську Харківської області. Серед постраждалих є поліцейські.
Головні тези:
- У результаті обстрілів були пошкоджені автомобілі, будівлі та поранено людей, включаючи поліцейських.
- Харківська область зазнає щоденних обстрілів з боку Російської армії, зокрема на лінії фронту поблизу кордонів.
- Українські захисники успішно стримують наступ російських окупантів у Харківській області.
- Ситуація у регіоні залишається напруженою через намагання РФ прорвати оборону на півночі області.
Росія атакувала дронами Купʼянськ на Харківщині
Як зазначається, 13 червня армія РФ атакували FPV-дронами Куп'янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе, житлові будинки.
Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських.
Начальник Слідчого управління поліція Харківської області Сергій Болвінов показав фото наслідків атаки. За його словами, у момент атаки в автобусі перебували 15 пасажирів та водій. Люди дивом не постраждали.
Яка ситуація у Харківській області
Російська армія щоденно обстрілює населені пункти Харківської області, особливо біля лінії фронту та поблизу кордону.
У Харківській області також точаться бойові дії на двох напрямках — Куп'янському та Харківському. Російські окупанти понад місяць намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі області, але українські захисники стримують наступ ворога.
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