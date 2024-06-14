Армія РФ обстріляла поліцейське авто та автобус з пасажирами у Купʼянську
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла поліцейське авто та автобус з пасажирами у Купʼянську

Поліція Харківської області
поліція

Російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську Харківської області. Серед постраждалих є поліцейські.

Головні тези:

 

  • У результаті обстрілів були пошкоджені автомобілі, будівлі та поранено людей, включаючи поліцейських.
  • Харківська область зазнає щоденних обстрілів з боку Російської армії, зокрема на лінії фронту поблизу кордонів.
  • Українські захисники успішно стримують наступ російських окупантів у Харківській області.
  • Ситуація у регіоні залишається напруженою через намагання РФ прорвати оборону на півночі області.

Росія атакувала дронами Купʼянськ на Харківщині

Як зазначається, 13 червня армія РФ атакували FPV-дронами Куп'янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе, житлові будинки.

Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських.

Начальник Слідчого управління поліція Харківської області Сергій Болвінов показав фото наслідків атаки. За його словами, у момент атаки в автобусі перебували 15 пасажирів та водій. Люди дивом не постраждали.

Другий удар прийшовся вже на службовий автомобіль поліції. На прикордонних територіях росіяни з особливим азартом полюють на них, — зазначив Болвінов.

Яка ситуація у Харківській області

Російська армія щоденно обстрілює населені пункти Харківської області, особливо біля лінії фронту та поблизу кордону.

У Харківській області також точаться бойові дії на двох напрямках — Куп'янському та Харківському. Російські окупанти понад місяць намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі області, але українські захисники стримують наступ ворога.

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