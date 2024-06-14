Армія РФ обстріляла поліцейське авто та автобус з пасажирами у Купʼянську

Російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську Харківської області. Серед постраждалих є поліцейські.

Росія атакувала дронами Купʼянськ на Харківщині

Як зазначається, 13 червня армія РФ атакували FPV-дронами Куп'янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе, житлові будинки.

Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських.

Начальник Слідчого управління поліція Харківської області Сергій Болвінов показав фото наслідків атаки. За його словами, у момент атаки в автобусі перебували 15 пасажирів та водій. Люди дивом не постраждали.

Другий удар прийшовся вже на службовий автомобіль поліції. На прикордонних територіях росіяни з особливим азартом полюють на них, — зазначив Болвінов. Поширити

Яка ситуація у Харківській області

Російська армія щоденно обстрілює населені пункти Харківської області, особливо біля лінії фронту та поблизу кордону.