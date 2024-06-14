Армия РФ обстреляла полицейский автомобиль и автобус с пассажирами в Купянске
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла полицейский автомобиль и автобус с пассажирами в Купянске

Полиция Харьковской области
полиция
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Российские оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске Харьковской области. Среди пострадавших полицейские.

Главные тезисы

 

  • Среди пострадавших находятся полицейские и гражданские лица, получившие обломочные ранения.
  • Российские оккупанты продолжают ежедневные обстрелы у населенных пунктов Харьковской области, особенно вблизи границы и у линии фронта.
  • Боевые действия ведутся в Харьковской области в направлениях Купянского и Харьковского, украинские защитники сдерживают наступление врага.

Россия атаковала дронами Купянск на Харьковщине

Как отмечается, 13 июня армия РФ атаковали FPV-дронами Купянск. В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль полиции, городской рейсовый автобус, частный автомобиль, помещение кафе, жилые дома.

Обломочные ранения получил 60-летний мужчина и двое полицейских.

Начальник Следственного управления полиция Харьковской области Сергей Болвинов показал фотографии последствий атаки. По его словам, в момент атаки в автобусе находились 15 пассажиров и водитель. Люди чудом не пострадали.

Второй удар пришелся уже на служебный автомобиль полиции. На приграничных территориях россияне с особым азартом охотятся за ними, — отметил Болвинов.

Какая ситуация в Харьковской области

Российская армия ежедневно обстреливает населенные пункты Харьковской области, особенно у линии фронта и вблизи границы.

В Харьковской области также ведутся боевые действия в двух направлениях — Купянском и Харьковском. Российские оккупанты больше месяца пытаются прорвать оборону ВСУ на севере области, но украинские защитники сдерживают наступление врага.

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