Патроны и гранатометы. Бойцы Нацгвардии взорвали состав РФ на Харьковском направлении — видео

Нацгвардия нанесла значительный ущерб российской группировке войск на Харьковском направлении. Был уничтожен склад, где хранилось 100 одноразовых гранатометов и не только.

Бойцы Нацгвардии ликвидировали российский состав с вооружением

Бойцы Омега уничтожили полевой состав боеприпасов, с которым враг планировал штурмовые действия в Харьковской области. Поделиться

Об этом сообщает Центр спецназначения "Омега".

По оценкам бойцов 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" на этом полевом составе БК было:

≈ 100 одноразовых гранатометов;

ракеты к ПТРК;

ракеты к РПГ7;

патроны разных калибров;

≈ 10 реактивных огнеметов "Шмель".

В Харьковской области уничтожена еще одна группа штурмовиков РФ

Как сообщает пресс-служба НГУ, на Харьковском направлении бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили штурмовую группу российских оккупантов.

Для поражения сил врага воины использовали FPV и дроны-бомберы.

Всего через час бойцам Нацгвардии удалось ликвидировать 20 штурмовиков армии РФ.

Судя по снаряжению и тактике действий — группа была подготовлена. Мастерство наших пилотов ударных БПЛА не оставило им шансов на выживание! — отметили в НГУ.