Патроны и гранатометы. Бойцы Нацгвардии взорвали состав РФ на Харьковском направлении — видео

Нацгвардия нанесла значительный ущерб российской группировке войск на Харьковском направлении. Был уничтожен склад, где хранилось 100 одноразовых гранатометов и не только.
Главные тезисы
- Нацгвардия успешно провела операцию на Харьковском направлении, взорвав состав российской группировки войск.
- Благодаря мастерству ударных пилотов БПЛА Нацгвардии удалось ликвидировать 20 штурмовиков армии РФ с помощью FPV и дронов-бомберов.
- Бойцы Национальной гвардии одним из успешных ударов ликвидировали полевой состав с гранатометами, ракетами и другими вооружениями, предназначенными для использования в Харьковской области.
- Операция на Харьковском направлении демонстрирует готовность и эффективность военных подразделений Нацгвардии в противодействии вражеским силам.
- Благодаря мастерству бойцов Национальной гвардии, враг не имел шансов на выживание в ходе успешной операции на Харьковском направлении.
Бойцы Нацгвардии ликвидировали российский состав с вооружением
Об этом сообщает Центр спецназначения "Омега".
По оценкам бойцов 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" на этом полевом составе БК было:
≈ 100 одноразовых гранатометов;
ракеты к ПТРК;
ракеты к РПГ7;
патроны разных калибров;
≈ 10 реактивных огнеметов "Шмель".
В Харьковской области уничтожена еще одна группа штурмовиков РФ
Как сообщает пресс-служба НГУ, на Харьковском направлении бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили штурмовую группу российских оккупантов.
Для поражения сил врага воины использовали FPV и дроны-бомберы.
Всего через час бойцам Нацгвардии удалось ликвидировать 20 штурмовиков армии РФ.
Судя по снаряжению и тактике действий — группа была подготовлена. Мастерство наших пилотов ударных БПЛА не оставило им шансов на выживание! — отметили в НГУ.
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