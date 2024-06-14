Патроны и гранатометы. Бойцы Нацгвардии взорвали состав РФ на Харьковском направлении — видео
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Украина
Дата публикации

Патроны и гранатометы. Бойцы Нацгвардии взорвали состав РФ на Харьковском направлении — видео

Взрыв
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Источник:  ООСП "Крылья Омеги"

Нацгвардия нанесла значительный ущерб российской группировке войск на Харьковском направлении. Был уничтожен склад, где хранилось 100 одноразовых гранатометов и не только.

Главные тезисы

  • Нацгвардия успешно провела операцию на Харьковском направлении, взорвав состав российской группировки войск.
  • Благодаря мастерству ударных пилотов БПЛА Нацгвардии удалось ликвидировать 20 штурмовиков армии РФ с помощью FPV и дронов-бомберов.
  • Бойцы Национальной гвардии одним из успешных ударов ликвидировали полевой состав с гранатометами, ракетами и другими вооружениями, предназначенными для использования в Харьковской области.
  • Операция на Харьковском направлении демонстрирует готовность и эффективность военных подразделений Нацгвардии в противодействии вражеским силам.
  • Благодаря мастерству бойцов Национальной гвардии, враг не имел шансов на выживание в ходе успешной операции на Харьковском направлении.

Бойцы Нацгвардии ликвидировали российский состав с вооружением

Бойцы Омега уничтожили полевой состав боеприпасов, с которым враг планировал штурмовые действия в Харьковской области.

Об этом сообщает Центр спецназначения "Омега".

По оценкам бойцов 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" на этом полевом составе БК было:

  • ≈ 100 одноразовых гранатометов;

  • ракеты к ПТРК;

  • ракеты к РПГ7;

  • патроны разных калибров;

  • ≈ 10 реактивных огнеметов "Шмель".

В Харьковской области уничтожена еще одна группа штурмовиков РФ

Как сообщает пресс-служба НГУ, на Харьковском направлении бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили штурмовую группу российских оккупантов.

Для поражения сил врага воины использовали FPV и дроны-бомберы.

Всего через час бойцам Нацгвардии удалось ликвидировать 20 штурмовиков армии РФ.

Судя по снаряжению и тактике действий — группа была подготовлена. Мастерство наших пилотов ударных БПЛА не оставило им шансов на выживание! — отметили в НГУ.

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