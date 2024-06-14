Набої та гранатомети. Бійці Нацгвардії підірвали склад РФ на Харківському напрямку — відео

Нацгвардія завдала значної шкоди російському угрупованню військ на Харківському напрямку. Було знищено склад, де зберігалося 100 одноразових гранатометів і не тільки.
Головні тези:
- Нацгвардія успішно провела операцію на Харківському напрямку: підірвано склад російського угруповання військ.
- Бійці Нацгвардії ліквідували польовий склад з гранатометами, ракетами та іншим озброєнням, яке ворог планував використати у Харківській області.
- За годину вдалося ліквідувати 20 штурмовиків армії РФ за допомогою FPV та дронів-бомберів.
- Майстерність ударних пілотів БпЛА Нацгвардії не залишила шансів ворогам на виживання.
- Успішна операція на Харківському напрямку свідчить про готовність та ефективність військових підрозділів Нацгвардії.
Бійці Нацгвардії ліквідували російський склад з озброєнням
Про це повідомляє Центр спецпризначення "Омега".
За оцінками бійців 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на цьому польовому складі БК було:
≈ 100 одноразових гранатометів;
ракети до ПТРК;
ракети до РПГ7;
набої різних калібрів;
≈ 10 реактивних вогнеметів "Джміль".
У Харківській області знищили ще одну групу штурмовиків РФ
Як повідомляє пресслужба НГУ, На Харківському напрямку бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії "Омега" знищили штурмову групу російських окупантів.
Для ураження сил ворога воїни використали FPV та дрони-бомбери.
Лише за годину бійцям Нацгвардії вдалося ліквідувати 20 штурмовиків армії РФ.
Судячи зі спорядження та тактики дій — група була підготовлена. Майстерність наших пілотів ударних БпЛА не залишила їм шансів на виживання! — наголосили в НГУ.
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