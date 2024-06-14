Набої та гранатомети. Бійці Нацгвардії підірвали склад РФ на Харківському напрямку — відео

Нацгвардія завдала значної шкоди російському угрупованню військ на Харківському напрямку. Було знищено склад, де зберігалося 100 одноразових гранатометів і не тільки.

Бійці Нацгвардії ліквідували російський склад з озброєнням

Бійці "Омега" знищили польовий склад боєприпасів, з яким ворог планував штурмові дії у Харківській області. Поширити

Про це повідомляє Центр спецпризначення "Омега".

За оцінками бійців 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на цьому польовому складі БК було:

≈ 100 одноразових гранатометів;

ракети до ПТРК;

ракети до РПГ7;

набої різних калібрів;

≈ 10 реактивних вогнеметів "Джміль".

У Харківській області знищили ще одну групу штурмовиків РФ

Як повідомляє пресслужба НГУ, На Харківському напрямку бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії "Омега" знищили штурмову групу російських окупантів.

Для ураження сил ворога воїни використали FPV та дрони-бомбери.

Лише за годину бійцям Нацгвардії вдалося ліквідувати 20 штурмовиків армії РФ.

Судячи зі спорядження та тактики дій — група була підготовлена. Майстерність наших пілотів ударних БпЛА не залишила їм шансів на виживання! — наголосили в НГУ.