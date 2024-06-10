Армія РФ обстріляла село Цвіткове Запорізької області — є поранені

10 червня російські війська скинули КАБи на село Цвіткове та поранили трьох людей.
Головні тези:
- Запорізьку область протягом минулої доби обстріляли 523 рази, внаслідок чого постраждали 8 населених пунктів.
- У Полтавській області ворожий обстріл призвів до вибуху.
- Один цивільний житель постраждав від атаки РФ в Миргородському районі.
- Інформацію про події у Цвітковому Запорізької області та Миргороді наразі уточнюють та аналізують офіційні джерела.
У Запорізькій області у результаті обстрілу РФ троє осіб отримали осколкові поранення
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди.
Впродовж минулої доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.
Армія РФ атакувала “Іскандером-М” Миргород
У Полтавській області о 18:13 почав лунати сигнал повітряної тривоги. Вона була пов'язана із загрозою балістики. Зокрема про це й попередили в Повітряних силах.
Буквально через декілька хвилин у Повітряних силах наголосили про небезпеку для Миргорода і попрохали пройти жителів міста в укриття.
Вже о 18:21 у місті було чутно звук вибуху.
Вже о 18:47 в моніторингових каналах писали про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини, орієнтовно Миргороду. А через хвилину стало відомо, що у місті прогримів повторний вибух.
Там зазначили, що за попередніми даними, ворог атакував "Іскандером-М".
Він зазначив, що наразі інформація уточнюється.
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