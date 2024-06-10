Армія РФ обстріляла село Цвіткове Запорізької області — є поранені

10 червня російські війська скинули КАБи на село Цвіткове та поранили трьох людей.

У Запорізькій області у результаті обстрілу РФ троє осіб отримали осколкові поранення

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди.

Троє мешканців отримали осколкові поранення. Лікарі надають їм допомогу Іван Федоров Очільник Запорізької ОВА

Впродовж минулої доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Армія РФ атакувала “Іскандером-М” Миргород

У Полтавській області о 18:13 почав лунати сигнал повітряної тривоги. Вона була пов'язана із загрозою балістики. Зокрема про це й попередили в Повітряних силах.

Буквально через декілька хвилин у Повітряних силах наголосили про небезпеку для Миргорода і попрохали пройти жителів міста в укриття.

Вже о 18:21 у місті було чутно звук вибуху.

Вже о 18:47 в моніторингових каналах писали про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини, орієнтовно Миргороду. А через хвилину стало відомо, що у місті прогримів повторний вибух.

Там зазначили, що за попередніми даними, ворог атакував "Іскандером-М".

На Полтавщині чули звуки вибухів. Знову ворог атакував область. За попередньою інформацією постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі Філіп Пронін Голова Полтавської ОВА

Він зазначив, що наразі інформація уточнюється.