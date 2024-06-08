Російські військові 8 червня близько 11:40 завдали артилерійського удару по декільком населеним пунктам Херсонської області.

Внаслідок обстрілу РФ на Херсонщині загинули люди

Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, яка перебувала у власному будинку. Відомості щодо інших потерпілих уточнюють, йдеться в дописі Херсонської обласної прокуратури.

Також у прокуратурі повідомили, що за даним фактом відкрили кримінальне провадження про порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Пізніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що армія РФ обстріляла Дудчани Бериславського району. В результаті обстрілу армією РФ 60-річна жінка отримала тяжкі поранення, які виявились для неї смертельними.

Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині — є поранені

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади 7 червня близько 13:20 ворожий дрон влучив у автомобіль. В авто перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Жінки отримали поранення, наразі медики надають їм медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також російські війська ударили дроном по машині у прикордонній Золочівській громаді Харківщини, троє людей постраждали.

В селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син.