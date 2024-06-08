Російські військові 8 червня близько 11:40 завдали артилерійського удару по декільком населеним пунктам Херсонської області.
Головні тези:
- У Херсонській області в результаті обстрілів РФ загинули дві жінки.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.
- Дії російської армії, що спрямовані на цивільне населення, порушують міжнародне право та призводять до людських жертв.
- Українські владні органи вживають заходів щодо встановлення винних осіб та припинення подібних нападів на мирних мешканців.
Внаслідок обстрілу РФ на Херсонщині загинули люди
Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, яка перебувала у власному будинку. Відомості щодо інших потерпілих уточнюють, йдеться в дописі Херсонської обласної прокуратури.
Також у прокуратурі повідомили, що за даним фактом відкрили кримінальне провадження про порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Пізніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що армія РФ обстріляла Дудчани Бериславського району. В результаті обстрілу армією РФ 60-річна жінка отримала тяжкі поранення, які виявились для неї смертельними.
Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині — є поранені
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади 7 червня близько 13:20 ворожий дрон влучив у автомобіль. В авто перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Жінки отримали поранення, наразі медики надають їм медичну допомогу.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Також російські війська ударили дроном по машині у прикордонній Золочівській громаді Харківщини, троє людей постраждали.
В селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син.
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