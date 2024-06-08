Российские военные 8 июня около 11:40 нанесли артиллерийский удар по нескольким населенным пунктам Херсонской области.
Главные тезисы
- Прокуратура начала расследование нарушения военными РФ законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством.
- Украинские власти предпринимают действия для установления виновных и прекращения подобных нападений на мирных жителей.
- Действия российской армии нарушают международное право и приводят к человеческим жертвам на Украине.
- В результате обстрелов РФ на Херсонщине погибли две женщины, а также есть раненые от дроновых атак в разных районах Харьковщины.
В результате обстрела РФ в Херсонской области погибли люди
В результате обстрела погибла местная жительница, которая находилась в собственном доме. Сведения о других потерпевших уточняют, говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.
Также в прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Позже руководитель ОВА Александр Прокудин сообщил, что армия РФ обстреляла Дудчаны Бериславского района. В результате обстрела армией РФ 60-летняя женщина получила тяжелые ранения, оказавшиеся для нее смертельными.
Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине - есть раненые
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады 7 июня около 13:20 вражеский дрон попал в автомобиль. В автомобиле находились 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка. Женщины получили ранения, сейчас медики оказывают им медицинскую помощь.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Также российские войска ударили дроном по машине в приграничной Золочевской общине Харьковщины, три человека пострадали.
В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: муж 56 лет и его 54-летняя жена. Также за медицинской помощью обратился их 18-летний отпрыск.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-