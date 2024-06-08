Армия РФ из артиллерии обстреляла Херсонщину — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ из артиллерии обстреляла Херсонщину — есть погибшие

Харьковская обласная прокуратура
Обстрел Херсонщины
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Российские военные 8 июня около 11:40 нанесли артиллерийский удар по нескольким населенным пунктам Херсонской области.

Главные тезисы

  • Прокуратура начала расследование нарушения военными РФ законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством.
  • Украинские власти предпринимают действия для установления виновных и прекращения подобных нападений на мирных жителей.
  • Действия российской армии нарушают международное право и приводят к человеческим жертвам на Украине.
  • В результате обстрелов РФ на Херсонщине погибли две женщины, а также есть раненые от дроновых атак в разных районах Харьковщины.

В результате обстрела РФ в Херсонской области погибли люди

В результате обстрела погибла местная жительница, которая находилась в собственном доме. Сведения о других потерпевших уточняют, говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

Также в прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Позже руководитель ОВА Александр Прокудин сообщил, что армия РФ обстреляла Дудчаны Бериславского района. В результате обстрела армией РФ 60-летняя женщина получила тяжелые ранения, оказавшиеся для нее смертельными.

Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине - есть раненые

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады 7 июня около 13:20 вражеский дрон попал в автомобиль. В автомобиле находились 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка. Женщины получили ранения, сейчас медики оказывают им медицинскую помощь.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также российские войска ударили дроном по машине в приграничной Золочевской общине Харьковщины, три человека пострадали.

В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: муж 56 лет и его 54-летняя жена. Также за медицинской помощью обратился их 18-летний отпрыск.

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