Армия РФ обстреляла село Цветково Запорожской области — есть раненые

10 июня российские войска сбросили КАБы на село Цветково и ранили троих человек.

В Запорожской области в результате обстрела РФ три человека получили осколочные ранения

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, четыре российских КАБ уничтожили несколько домов и придомовые сооружения.

Трое жителей получили осколочные ранения. Врачи оказывают им помощь Иван Федоров Руководитель Запорожской ОВА

За прошедшие сутки оккупанты 523 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов.

Армия РФ атаковала "Искандером-М" Миргород

В Полтавской области в 18:13 начался сигнал воздушной тревоги. Она была связана с угрозой баллистики. В частности, об этом и предупредили в Воздушных силах.

Буквально через несколько минут в Воздушных силах отметили опасность Миргороду и попросили пройти жителей города в укрытие.

Уже в 18:21 в городе был слышен звук взрыва.

Уже в 18.47 в мониторинговых каналах писали о скоростной цели в направлении Полтавщины, ориентировочно Миргороду. Через минуту стало известно, что в городе прогремел повторный взрыв.

Там отметили, что по предварительным данным, враг атаковал "Искандер-М".

В Полтавской области слышали звуки взрывов. Снова враг атаковал область. По предварительной информации, пострадал один гражданский человек в Миргородском районе. Филипп Пронин Глава Полтавской ОВА

Он отметил, что в настоящее время информация уточняется.