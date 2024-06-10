Армия РФ обстреляла село Цветково Запорожской области — есть раненые

10 июня российские войска сбросили КАБы на село Цветково и ранили троих человек.
Главные тезисы
- Запорожскую область за прошедшие сутки обстреляли 523 раза, в результате чего пострадали 8 населенных пунктов.
- В Полтавской области вражеские обстрелы привели к взрыву.
- Один гражданский житель пострадал от атаки РФ в Миргородском районе.
- Информацию о событиях в Цветочном Запорожской области и Миргороде уточняют и анализируют официальные источники.
В Запорожской области в результате обстрела РФ три человека получили осколочные ранения
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, четыре российских КАБ уничтожили несколько домов и придомовые сооружения.
За прошедшие сутки оккупанты 523 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов.
Армия РФ атаковала "Искандером-М" Миргород
В Полтавской области в 18:13 начался сигнал воздушной тревоги. Она была связана с угрозой баллистики. В частности, об этом и предупредили в Воздушных силах.
Буквально через несколько минут в Воздушных силах отметили опасность Миргороду и попросили пройти жителей города в укрытие.
Уже в 18:21 в городе был слышен звук взрыва.
Уже в 18.47 в мониторинговых каналах писали о скоростной цели в направлении Полтавщины, ориентировочно Миргороду. Через минуту стало известно, что в городе прогремел повторный взрыв.
Там отметили, что по предварительным данным, враг атаковал "Искандер-М".
Он отметил, что в настоящее время информация уточняется.
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