Армия РФ обстреляла село Цветково Запорожской области — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла село Цветково Запорожской области — есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
КАБы
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10 июня российские войска сбросили КАБы на село Цветково и ранили троих человек.

Главные тезисы

  • Запорожскую область за прошедшие сутки обстреляли 523 раза, в результате чего пострадали 8 населенных пунктов.
  • В Полтавской области вражеские обстрелы привели к взрыву.
  • Один гражданский житель пострадал от атаки РФ в Миргородском районе.
  • Информацию о событиях в Цветочном Запорожской области и Миргороде уточняют и анализируют официальные источники.

В Запорожской области в результате обстрела РФ три человека получили осколочные ранения

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, четыре российских КАБ уничтожили несколько домов и придомовые сооружения.

Трое жителей получили осколочные ранения. Врачи оказывают им помощь

Иван Федоров

Иван Федоров

Руководитель Запорожской ОВА

За прошедшие сутки оккупанты 523 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов.

Армия РФ атаковала "Искандером-М" Миргород

В Полтавской области в 18:13 начался сигнал воздушной тревоги. Она была связана с угрозой баллистики. В частности, об этом и предупредили в Воздушных силах.

Буквально через несколько минут в Воздушных силах отметили опасность Миргороду и попросили пройти жителей города в укрытие.

Уже в 18:21 в городе был слышен звук взрыва.

Уже в 18.47 в мониторинговых каналах писали о скоростной цели в направлении Полтавщины, ориентировочно Миргороду. Через минуту стало известно, что в городе прогремел повторный взрыв.

Там отметили, что по предварительным данным, враг атаковал "Искандер-М".

В Полтавской области слышали звуки взрывов. Снова враг атаковал область. По предварительной информации, пострадал один гражданский человек в Миргородском районе.

Филипп Пронин

Филипп Пронин

Глава Полтавской ОВА

Он отметил, что в настоящее время информация уточняется.

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