Удари України по цілях у РФ призвели до зменшення російських обстрілів Харкова — Терехов

Дозволи Україні завдавати західною зброєю ударів по цілях у Росії сприяли зменшенню інтенсивності ворожих обстрілів Харкова.
Головні тези:
- Удари України по цілях у РФ сприяли зменшенню інтенсивності обстрілів Харкова, заявив мер міста Ігор Терехов.
- Світові лідери, зокрема з Великої Британії, Швеції, Франції, Норвегії, підтримують право України використовувати свою зброю для ударів по території РФ.
- Є країни, такі як Латвія, Литва, Нідерланди, Чехія та інші, які дозволили Україні використовувати їхню зброю для ударів по цілях у Росії.
- З початку війни президенти та міністри зовнішніх справ декількох країн підтвердили дозвіл на удари України по об’єктах у Росії з власною зброєю.
- Підтримка та дозволи від інших країн свідчать про міжнародну солідарність та підтримку України у конфлікті з Росією.
Удари по цілях у РФ вплинули на інтенсивність обстрілів Харкова
Про це заявив мер міста Ігор Терехов у інтерв’ю Reuters.
Водночас Терехов додав, що до Харкова прибули 11,5 тис українців із регіонів, які потрапляють під активні бомбардування.
Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ
2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.
26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.
27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.
Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.
Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.
29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.
Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.
30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.
Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправку військових в Україну
А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.
2 червня у Франції заявили, що оскільки Україна від початку не отримала обмежень на використання їхніх ракет Storm Shadow, вона може бити ними по території РФ.
6 червня Макрон дозволив Україні завдавати ударів по РФ французькою зброєю.
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