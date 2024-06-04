Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не призведе до жодної ніякої ескалації, бо йдеться про самооборону.
Головні тези:
- Дозвіл Україні використовувати передану Німеччиною зброю проти Росії – це лише можливість самооборони та захисту великих міст.
- Міністр оборони Німеччини пояснив рішення Берліна як стратегічне пристосування до ситуації наростаючого конфлікту.
- Канцлер Німеччини наголошує на обережності та зазначає, що це рішення не викличе ескалації конфлікту.
Дозвіл бити по РФ німецькою зброєю не буде ескалацією
Він додав, що обережність — те, що необхідно в цьому разі. За словами Шольца, громадяни Німеччини можуть на це покладатися.
Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS
Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.
Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.
Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи
Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".
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