Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не призведе до жодної ніякої ескалації, бо йдеться про самооборону.

Дозвіл бити по РФ німецькою зброєю не буде ескалацією

Ми впевнені, що це не сприятиме ескалації, тому що — як сказав і американський президент [Джо Байден] — йдеться лише про можливість захистити велике місто, таке як Харків, наприклад. І я думаю, що всі розуміють, що це має бути можливо. Це завжди було можливо за міжнародним правом у будь-якому випадку. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Він додав, що обережність — те, що необхідно в цьому разі. За словами Шольца, громадяни Німеччини можуть на це покладатися.

Я не дозволю жодному тиску переконати мене ухвалити хибне і несвоєчасне рішення, — запевнив політик. Поширити

Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS

Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.

Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи

Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".