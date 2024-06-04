США можуть дозволити ширше використання своєї зброї для ударів по РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

США можуть дозволити ширше використання своєї зброї для ударів по РФ

The White House
сша

У Білому домі не виключають, що в майбутньому США можуть розширити дозвіл на використання зброї для України.

Головні тези:

  • У Білому домі розглядається можливість розширення дозволу на використання зброї для ударів по Росії на користь України.
  • Зміни політики США можуть дозволити використання американських систем ГМСЗ, HIMARS та інших для оборони в Харківській області.
  • Варті вказати, що такий дозвіл не стосується ракет "земля-земля" великої дальності ATACMS для ударів по РФ.
  • Білий дім планує продовжувати розвивати підтримку України в залежності від ситуації на полі бою та потреб країни.
  • Оновлення у політиці США можуть надати Україні більше можливостей для захисту від російської агресії та підтримати оборонні заходи.

У Білому домі можуть розширити дозвіл на використання зброї США

Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі деталей ймовірного розширення дозволу відмовився називати, зазначивши, що не хоче забігати наперед "щодо рішень, які ще не були ухвалені".

Проте Кірбі зауважив, що на кожному кроці війни в умовах зміни ситуації на полі бою влада США розвивала та змінювала свою підтримку України.

Як вам відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали та змінювали свою підтримку України. І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям.

Джон Кірбі

Джон Кірбі

Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому

Чиновник Білого дому зазначив, що Володимир Зеленський хоче отримати більше засобів і мати більші можливості використовувати ці засоби, адже його країна продовжує бути під постійними атаками.

Ми і надалі будемо вести ці розмови з українцями. Безумовно, будемо. А чи призведе це до додаткових змін у політиці, я не можу сказати наразі. Але ми не будемо відвертатися від потреб України. І ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою, — зазначив Кірбі.

Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS

Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.

Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи

Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.

Наша політика щодо заборони використання ATACMS [для ударів по РФ] або [інших] дальніх ударів усередині Росії не змінилася, — заявив анонімний американський посадовець.

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