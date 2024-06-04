В Белом доме не исключают, что в будущем США могут расширить разрешение использования оружия для Украины.

В Белом доме могут расширить разрешение на использование оружия США

Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби деталей вероятного расширения разрешения отказался называть, отметив, что не хочет забегать вперед "по решениям, которые еще не были приняты".

Однако Кирби отметил, что на каждом шагу войны в условиях изменения ситуации на поле боя власти США развивали и меняли свою поддержку Украины.

Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам. Джон Кирби Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома

Чиновник Белого дома отметил, что Владимир Зеленский хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства, ведь его страна продолжает находиться под постоянными атаками.

Мы и дальше будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. Приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я не могу сказать сейчас. Но мы не будем отвлекаться от потребностей Украины. И мы будем и дальше пытаться развивать нашу поддержку в зависимости от развития ситуации на поле боя, — отметил Кирби. Поделиться

Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS

Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.

Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.

Или отметили, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.

В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.