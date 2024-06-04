В Белом доме не исключают, что в будущем США могут расширить разрешение использования оружия для Украины.
Главные тезисы
- Американские системы GMLRS, HIMARS и другие могут быть задействованы для обороны в Харьковской области, но не будет затронуто использование ракет большой дальности ATACMS для ударов по России.
- Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома подчеркнул, что политика поддержки Украины будет развиваться в зависимости от обстановки на поле боя и потребностей страны.
- Потенциальное разрешение на использование американского оружия для ударов по России может усилить оборонные возможности Украины и поддержать ее в борьбе с российской агрессией.
- Важно отметить, что официальной позиции США по использованию ударных ракет по территории России не изменилась, о чем заявил анонимный американский чиновник.
В Белом доме могут расширить разрешение на использование оружия США
Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби деталей вероятного расширения разрешения отказался называть, отметив, что не хочет забегать вперед "по решениям, которые еще не были приняты".
Однако Кирби отметил, что на каждом шагу войны в условиях изменения ситуации на поле боя власти США развивали и меняли свою поддержку Украины.
Чиновник Белого дома отметил, что Владимир Зеленский хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства, ведь его страна продолжает находиться под постоянными атаками.
Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS
Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.
Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.
Или отметили, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.
В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.
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