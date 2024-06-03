Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что западные партнеры не давали Украине неограниченное разрешение на использование их оружия для ударов по территории России.

Украине не давали карт-бланша для ударов по территории РФ западным оружием

Это не значит, что у нас есть полностью карт-бланш. Надо придерживаться шагов и правил. В целом мы очень ценим принятое решение и будем дальше работать с нашими союзниками по вопросу расширения способов применения этого вооружения, — подчеркнул глава украинской дипломатии. Поделиться

Какие цели первыми Украина атакует на территории РФ ракетами Scalp и Storm Shadow

По словам военного эксперта и директора по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябых в эфире "Эспрессо", первой вероятной целью на территории России для британских и французских ракет Storm Shadow/Scalp на вооружении Украины после получения от этих стран соответствующего разрешения станет авиабаза. "Балтимор".

Именно по ней военные преступники армии РФ атакуют авиабомбами КАБ ХАрков.

Аналитик добавил, что у определенных модификаций британских и французских ракет дальность полета может достигать 460 км.

Поэтому перечень целей на территории РФ очень широк. Можно предположить, что одной из первых целей, которая может быть атакована этими ракетами, предположительно станет российская авиационная база "Балтимор" под Воронежем. Эта база находится в зоне поражения, даже если мы говорим о дальности применения ракет Storm Shadow и Scalp на расстояние до 260 км, подчеркнул Рябых. Поделиться

Он также предположил, что целями могут стать пункты управления оккупационной армии РФ.