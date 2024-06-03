Кулеба отрицает получение Украиной неограниченного разрешения на удары по РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба отрицает получение Украиной неограниченного разрешения на удары по РФ

МИД Украины
Дмитрий Кулеба
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Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что западные партнеры не давали Украине неограниченное разрешение на использование их оружия для ударов по территории России.

Главные тезисы

  • Украина не получила неограниченного разрешения от западных партнеров на удары по России с помощью их оружия.
  • Аналитики выделяют авиабазу 'Балтимор' под Воронежем как одну из потенциальных целей для ударов ракетами Storm Shadow и Scalp.
  • Ракеты Storm Shadow и Scalp могут быть направлены на объекты управления и личный состав врага, имея дальность полета до 460 км.
  • Для точечных ударов на территории РФ подходят характеристики данных ракет, что делает зону потенциальных целей широкой.
  • Предполагаемыми целями также могут быть пункты управления оккупационной армии РФ и другие объекты, важные для российской обороны.

Украине не давали карт-бланша для ударов по территории РФ западным оружием

Это не значит, что у нас есть полностью карт-бланш. Надо придерживаться шагов и правил. В целом мы очень ценим принятое решение и будем дальше работать с нашими союзниками по вопросу расширения способов применения этого вооружения, — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Какие цели первыми Украина атакует на территории РФ ракетами Scalp и Storm Shadow

По словам военного эксперта и директора по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябых в эфире "Эспрессо", первой вероятной целью на территории России для британских и французских ракет Storm Shadow/Scalp на вооружении Украины после получения от этих стран соответствующего разрешения станет авиабаза. "Балтимор".

Именно по ней военные преступники армии РФ атакуют авиабомбами КАБ ХАрков.

Аналитик добавил, что у определенных модификаций британских и французских ракет дальность полета может достигать 460 км.

Поэтому перечень целей на территории РФ очень широк. Можно предположить, что одной из первых целей, которая может быть атакована этими ракетами, предположительно станет российская авиационная база "Балтимор" под Воронежем. Эта база находится в зоне поражения, даже если мы говорим о дальности применения ракет Storm Shadow и Scalp на расстояние до 260 км, подчеркнул Рябых.

Он также предположил, что целями могут стать пункты управления оккупационной армии РФ.

Удар по авиационной базе "Балтимор" будет вполне логичен. Поскольку именно с этого аэропорта взлетают самолеты, которые сбрасывают КАБы на Харьков. В частности, самолеты с этой авиабазы участвовали в террористическом ударе по торговому центру "Эпицентр". Также в список возможных целей для ракет Storm Shadow и Scalp может включаться и множество пунктов управления и мест сосредоточения личного состава. Характеристики ракет Storm Shadow и Scalp больше подходят для точечных ударов по противнику, отмечает аналитик.

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