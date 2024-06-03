Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что западные партнеры не давали Украине неограниченное разрешение на использование их оружия для ударов по территории России.
Главные тезисы
- Украина не получила неограниченного разрешения от западных партнеров на удары по России с помощью их оружия.
- Аналитики выделяют авиабазу 'Балтимор' под Воронежем как одну из потенциальных целей для ударов ракетами Storm Shadow и Scalp.
- Ракеты Storm Shadow и Scalp могут быть направлены на объекты управления и личный состав врага, имея дальность полета до 460 км.
- Для точечных ударов на территории РФ подходят характеристики данных ракет, что делает зону потенциальных целей широкой.
- Предполагаемыми целями также могут быть пункты управления оккупационной армии РФ и другие объекты, важные для российской обороны.
Украине не давали карт-бланша для ударов по территории РФ западным оружием
Какие цели первыми Украина атакует на территории РФ ракетами Scalp и Storm Shadow
По словам военного эксперта и директора по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябых в эфире "Эспрессо", первой вероятной целью на территории России для британских и французских ракет Storm Shadow/Scalp на вооружении Украины после получения от этих стран соответствующего разрешения станет авиабаза. "Балтимор".
Именно по ней военные преступники армии РФ атакуют авиабомбами КАБ ХАрков.
Аналитик добавил, что у определенных модификаций британских и французских ракет дальность полета может достигать 460 км.
Он также предположил, что целями могут стать пункты управления оккупационной армии РФ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-