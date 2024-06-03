Кулеба заперечив отримання Україною необмеженого дозволу на удари по РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Кулеба заперечив отримання Україною необмеженого дозволу на удари по РФ

МЗС України
Дмитро Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що західні партнери не надавали Україні необмежений дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по території Росії. 

Головні тези:

  • Україна не отримала необмеженого дозволу від західних партнерів на удари по Росії за допомогою їхньої зброї.
  • Головний дипломат України підкреслив, що необхідно дотримуватися кроків і правил у питанні використання озброєння.
  • Аналітик назвав можливу ціль для ударів ракетами Storm Shadow та Scalp - авіабазу 'Балтімор' під Воронежем, яка має надзвичайне значення для російської армії.
  • Станом на даний момент дальність польоту британських та французьких ракет може сягати 460 км, що робить широкий перелік потенційних цілей на території РФ.
  • Ракети Storm Shadow та Scalp підходять для точкових ударів, які можуть бути спрямовані на об'єкти управління та особового складу ворога.

Україні не давали карт-бланшу для ударів по території РФ західною зброєю

Це не значить, що у нас є повністю карт-бланш. Треба дотримуватися кроків і правил. У цілому, ми дуже цінуємо ухвалене рішення і будемо далі працювати з нашими союзниками щодо питання розширення способів застосування цього озброєння, — підкреслив очільник української дипломатії.

Які цілі першими Україна атакує на території РФ ракетами Scalp та Storm Shadow

За словами військового експерта, та директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябих в ефірі "Еспресо", першою ймовірною ціллю на території Росії для британських та французьких ракет Storm Shadow/Scalp на озброєнні України після отримання від цих країн відповідного дозволу стане авіабаза "Балтімор".

Саме з неї воєнні злочинці армії РФ атакують авіабомбами КАБ ХАрків.

Аналітик додав, що у певних модифікацій британських та французьких ракет дальність польоту може сягати 460 км.

Тому перелік цілей на території РФ є дуже широким. Можна передбачити, що однією з перших цілей, яка може бути атакована цими ракетами, ймовірно, стане російська авіаційна база "Балтімор" під Воронежем. Ця база знаходиться в зоні ураження, навіть якщо ми говоримо про дальність застосування ракет Storm Shadow та Scalp на відстань до 260 км, — підкреслив Рябих.

Він також припустив, що цілями можуть стати пункти управління окупаційної армії РФ.

Удар по авіаційній базі "Балтімор" буде цілком логічним. Оскільки саме з цього летовища злітають літаки, які скидають КАБи на Харків. Зокрема, літаки з цієї авіабази брали участь в терористичному ударі по торговельному центру "Епіцентр". Також до списку ймовірних цілей для ракет Storm Shadow та Scalp можуть включатись й велика кількість пунктів управління та місць зосередження особового складу. Характеристики ракет Storm Shadow та Scalp більше підходять для точкових ударів по противнику, — зазначає аналітик.

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