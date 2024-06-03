Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що західні партнери не надавали Україні необмежений дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по території Росії.
Головні тези:
- Україна не отримала необмеженого дозволу від західних партнерів на удари по Росії за допомогою їхньої зброї.
- Головний дипломат України підкреслив, що необхідно дотримуватися кроків і правил у питанні використання озброєння.
- Аналітик назвав можливу ціль для ударів ракетами Storm Shadow та Scalp - авіабазу 'Балтімор' під Воронежем, яка має надзвичайне значення для російської армії.
- Станом на даний момент дальність польоту британських та французьких ракет може сягати 460 км, що робить широкий перелік потенційних цілей на території РФ.
- Ракети Storm Shadow та Scalp підходять для точкових ударів, які можуть бути спрямовані на об'єкти управління та особового складу ворога.
Україні не давали карт-бланшу для ударів по території РФ західною зброєю
Які цілі першими Україна атакує на території РФ ракетами Scalp та Storm Shadow
За словами військового експерта, та директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябих в ефірі "Еспресо", першою ймовірною ціллю на території Росії для британських та французьких ракет Storm Shadow/Scalp на озброєнні України після отримання від цих країн відповідного дозволу стане авіабаза "Балтімор".
Саме з неї воєнні злочинці армії РФ атакують авіабомбами КАБ ХАрків.
Аналітик додав, що у певних модифікацій британських та французьких ракет дальність польоту може сягати 460 км.
Він також припустив, що цілями можуть стати пункти управління окупаційної армії РФ.
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