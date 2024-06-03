Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що західні партнери не надавали Україні необмежений дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по території Росії.

Україні не давали карт-бланшу для ударів по території РФ західною зброєю

Це не значить, що у нас є повністю карт-бланш. Треба дотримуватися кроків і правил. У цілому, ми дуже цінуємо ухвалене рішення і будемо далі працювати з нашими союзниками щодо питання розширення способів застосування цього озброєння, — підкреслив очільник української дипломатії. Поширити

Які цілі першими Україна атакує на території РФ ракетами Scalp та Storm Shadow

За словами військового експерта, та директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябих в ефірі "Еспресо", першою ймовірною ціллю на території Росії для британських та французьких ракет Storm Shadow/Scalp на озброєнні України після отримання від цих країн відповідного дозволу стане авіабаза "Балтімор".

Саме з неї воєнні злочинці армії РФ атакують авіабомбами КАБ ХАрків.

Аналітик додав, що у певних модифікацій британських та французьких ракет дальність польоту може сягати 460 км.

Тому перелік цілей на території РФ є дуже широким. Можна передбачити, що однією з перших цілей, яка може бути атакована цими ракетами, ймовірно, стане російська авіаційна база "Балтімор" під Воронежем. Ця база знаходиться в зоні ураження, навіть якщо ми говоримо про дальність застосування ракет Storm Shadow та Scalp на відстань до 260 км, — підкреслив Рябих. Поширити

Він також припустив, що цілями можуть стати пункти управління окупаційної армії РФ.