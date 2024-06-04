Удары немецким оружием по РФ не приведут к эскалации — Шольц
Категория
Украина
Дата публикации

Удары немецким оружием по РФ не приведут к эскалации — Шольц

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Источник:  Rheinische Post

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что разрешение Украине применять переданное Германией оружие по территории России не приведет ни к какой эскалации, поскольку речь идет о самообороне.

Главные тезисы

  • Решение разрешить Украине применять немецкое оружие по России связано со стратегическим приспособлением к нарастающему конфликту.
  • По мнению Олафа Шольца, использование оружия против РФ – это прежде всего возможность самообороны и защиты крупных городов.
  • Немецкий канцлер уверен, что данное разрешение не приведет к эскалации конфликта, так как оно основано на международном праве и несет характер обороны.

Разрешение бить по РФ немецким оружием не будет эскалацией

Мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент [Джо Байден], речь идет только о возможности защитить большой город, такой как Харьков, например. И я думаю, что все понимают, что это должно быть возможно. Это всегда было возможно по международному праву в любом случае.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии

Он добавил, что осторожность — то, что необходимо в этом случае. По словам Шольца, граждане Германии могут на это полагаться.

Я не позволю ни одному давлению убедить меня принять ошибочное и несвоевременное решение, — заверил политик.

Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS

Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.

Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.

Или отметили, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.

В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации".

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