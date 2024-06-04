Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что разрешение Украине применять переданное Германией оружие по территории России не приведет ни к какой эскалации, поскольку речь идет о самообороне.
Главные тезисы
- Решение разрешить Украине применять немецкое оружие по России связано со стратегическим приспособлением к нарастающему конфликту.
- По мнению Олафа Шольца, использование оружия против РФ – это прежде всего возможность самообороны и защиты крупных городов.
- Немецкий канцлер уверен, что данное разрешение не приведет к эскалации конфликта, так как оно основано на международном праве и несет характер обороны.
Разрешение бить по РФ немецким оружием не будет эскалацией
Он добавил, что осторожность — то, что необходимо в этом случае. По словам Шольца, граждане Германии могут на это полагаться.
Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS
Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.
Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.
Или отметили, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.
В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации".
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