Латвія не виступає проти того, щоб Україна завдавала ураження латвійською зброєю військовим цілям ворога на російській території.
Головні тези:
- Латвія погодила можливість ударів українською зброєю по військовим цілям на території РФ, використовуючи позицію національних інтересів та дозвіл інших країн-постачальників озброєння.
- Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява зазначив, що законні військові цілі можуть бути об'єктом удару в разі війни РФ проти України.
- Україна отримала дозвіл використовувати американську зброю, зокрема GMLRS та HIMARS, для ураження військових об'єктів на території Росії.
- Латвія висловила підтримку Україні у боротьбі з російською агресією та ухвалила позитивну позицію стосовно використання західної зброї для облегшення військових дій.
Латвія вважає, що Україна має право бити по військових цілях на території РФ
Як відзначив посол Латвії в Україні Ілгварс Клява, кожен партнер України, який надає Києву озброєння, має свої національні інтереси та міркування.
Клява зазначив, що у Латвії не бачили, щоб Україна свідомо атакувала цивільне житло, будинки чи щось таке в Росії, як це свідомо роблять росіяни у Харкові, Одесі, всюди, по всій Україні.
Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS
Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.
Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.
Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи
Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.
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