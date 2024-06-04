Латвія не виступає проти того, щоб Україна завдавала ураження латвійською зброєю військовим цілям ворога на російській території.

Латвія вважає, що Україна має право бити по військових цілях на території РФ

Як відзначив посол Латвії в Україні Ілгварс Клява, кожен партнер України, який надає Києву озброєння, має свої національні інтереси та міркування.

Ми вважаємо, що це законна мета, про це ясно сказав наш міністр. Є національні інтереси США та інших країн-постачальників основних систем озброєння, вони мають свої національні міркування. Що стосується нас, ми повністю все розуміємо. Я маю на увазі, що законні військові цілі є законними військовими цілями, — сказав Клява. Поширити

Клява зазначив, що у Латвії не бачили, щоб Україна свідомо атакувала цивільне житло, будинки чи щось таке в Росії, як це свідомо роблять росіяни у Харкові, Одесі, всюди, по всій Україні.

Тому говорити Україні: ні-ні, не робіть цього, це погано, не атакуйте це, або не атакуйте те… Військова ціль — це військова ціль. Якщо країна Росія перебуває у стані війни з країною Україна, то якщо це законна військова мета, вона може бути вражена, — додав посол. Поширити

Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS

Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.

Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи