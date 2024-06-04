Латвия не выступает против того, чтобы Украина наносила поражение латвийским оружием военным целям врага на российской территории.

Латвия считает, что Украина имеет право избивать по военным целям на территории РФ

Как отметил посол Латвии в Украине Илгварс Клява, у каждого партнера Украины, который предоставляет Киеву вооружение, есть свои национальные интересы и соображения.

Мы считаем, что это законная цель, об этом ясно сказал наш министр. Есть национальные интересы США и других стран-поставщиков основных систем вооружения, у них есть свои национальные соображения. Что касается нас, мы все понимаем. Я имею в виду, что законные военные цели являются законными военными целями, — сказал Клява. Поделиться

Клява отметил, что в Латвии не видели, чтобы Украина сознательно атаковала гражданское жилье, дома или что-то в России, как это сознательно делают россияне в Харькове, Одессе, повсюду, по всей Украине.

Поэтому говорить Украине: нет-нет, не делайте этого, это плохо, не атакуйте это, или не атакуйте… Военная цель — это военная цель. Если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украины, то если это законная военная цель, она может быть поражена» , — добавил посол. Поделиться

Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS

Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.

Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.

Или отметили, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.