Латвия поддержала удары западным оружием по территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Латвия поддержала удары западным оружием по территории РФ

латвия
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Источник:  РБК Украина

Латвия не выступает против того, чтобы Украина наносила поражение латвийским оружием военным целям врага на российской территории.

Главные тезисы

  • Латвия выступает за возможность ударов украинским и американским оружием по военным целям на территории России.
  • Поддержка Латвии украинской борьбе с агрессией России включает позитивное отношение к использованию западного вооружения для облегчения военных действий.
  • Латвийский посол подчеркнул, что законные военные цели могут быть поражены на территории России, при условии соблюдения международного права.
  • Украине разрешено использовать американское вооружение, включая GMLRS и HIMARS, для нанесения ударов по военным объектам на территории России.

Латвия считает, что Украина имеет право избивать по военным целям на территории РФ

Как отметил посол Латвии в Украине Илгварс Клява, у каждого партнера Украины, который предоставляет Киеву вооружение, есть свои национальные интересы и соображения.

Мы считаем, что это законная цель, об этом ясно сказал наш министр. Есть национальные интересы США и других стран-поставщиков основных систем вооружения, у них есть свои национальные соображения. Что касается нас, мы все понимаем. Я имею в виду, что законные военные цели являются законными военными целями, — сказал Клява.

Клява отметил, что в Латвии не видели, чтобы Украина сознательно атаковала гражданское жилье, дома или что-то в России, как это сознательно делают россияне в Харькове, Одессе, повсюду, по всей Украине.

Поэтому говорить Украине: нет-нет, не делайте этого, это плохо, не атакуйте это, или не атакуйте… Военная цель — это военная цель. Если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украины, то если это законная военная цель, она может быть поражена» , — добавил посол.

Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS

Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.

Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.

Или отметили, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.

В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.

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