Латвия не выступает против того, чтобы Украина наносила поражение латвийским оружием военным целям врага на российской территории.
Главные тезисы
- Латвия выступает за возможность ударов украинским и американским оружием по военным целям на территории России.
- Поддержка Латвии украинской борьбе с агрессией России включает позитивное отношение к использованию западного вооружения для облегчения военных действий.
- Латвийский посол подчеркнул, что законные военные цели могут быть поражены на территории России, при условии соблюдения международного права.
- Украине разрешено использовать американское вооружение, включая GMLRS и HIMARS, для нанесения ударов по военным объектам на территории России.
Латвия считает, что Украина имеет право избивать по военным целям на территории РФ
Как отметил посол Латвии в Украине Илгварс Клява, у каждого партнера Украины, который предоставляет Киеву вооружение, есть свои национальные интересы и соображения.
Клява отметил, что в Латвии не видели, чтобы Украина сознательно атаковала гражданское жилье, дома или что-то в России, как это сознательно делают россияне в Харькове, Одессе, повсюду, по всей Украине.
Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS
Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.
Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.
Или отметили, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.
В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.
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