Удары Украины по целям в РФ привели к уменьшению российских обстрелов Харькова — Терехов

Разрешения Украине наносить западным оружием удары по целям в России способствовали уменьшению интенсивности вражеских обстрелов Харькова.
Главные тезисы
- Удары Украины по целям в РФ привели к уменьшению интенсивности обстрелов Харькова, заявил мэр города Игорь Терехов.
- Мировые лидеры, включая Великобританию, Швецию, Францию, выразили поддержку Украине в использовании своего оружия для ударов по территории России.
- Канада, Дания, Чехия, Латвия, Нидерланды и другие страны также разрешили Украине использовать их оружие для нанесения ударов по объектам в РФ.
- Международная солидарность и поддержка в конфликте с Россией подтверждаются поддержкой различных стран украинским ударам.
- Президенты и чиновники нескольких стран выразили согласие на удары Украины с использованием своего оружия по объектам в России.
Удары по целям в РФ повлияли на интенсивность обстрелов Харькова
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в интервью Reuters.
В то же время Терехов добавил, что в Харьков прибыли 11,5 тыс украинцев из попадающих под активные бомбардировки регионов.
Какие государства разрешили Украине бить своим оружием по территории РФ
2 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для ударов по территории РФ. В ответ Россия пригрозила ударами по военным объектам Великобритании.
26 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Стокгольмом, чтобы бить по целям на территории России.
27 мая стало известно, что Парламентская ассамблея Североатлантического альянса призвала правительства всех государств-членов НАТО разрешить Украине избивать западное оружие по территории России.
Затем заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна поддерживает право Украины использовать западное оружие для ударов по целям на территории России.
Также разрешение на использование своего оружия за пределами Украины предоставили Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония, Чехия и Финляндия.
29 мая глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна, предоставляя Киеву оружие, не ставила никаких условий его применения.
В этот же день министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен сообщил, что Украина сможет применять датские истребители F-16 для нанесения ударов по военным объектам на территории России.
30 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что его страна "не испытывает проблем" по использованию Киевом предоставленных Прагой боеприпасов для ударов по территории России.
Также стало известно, что Латвия не налагает никаких ограничений на использование своего оружия для ударов по территории России, но не обсуждает отправку военных в Украину.
А 31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по объектам на территории России американским оружием. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что соответствующий месседж был со стороны Штатов и назвал такое действие союзника "шагом вперед". В то же время, представитель Совета нацбезопасности США прокомментировал границы РФ, на которые распространяется американское разрешение.
2 июня во Франции заявили, что поскольку Украина изначально не получила ограничений на использование их ракет Storm Shadow, она может избивать ими по территории РФ.
6 июня Макрон разрешил Украине наносить удары по РФ французским оружием.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-