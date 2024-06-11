Удары Украины по целям в РФ привели к уменьшению российских обстрелов Харькова — Терехов

Удары по целям в РФ повлияли на интенсивность обстрелов Харькова

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в интервью Reuters.

Это помогло. Возможно, именно поэтому последние несколько недель в Харькове спокойнее и не было таких обстрелов, как, например, в мае. Поделиться

В то же время Терехов добавил, что в Харьков прибыли 11,5 тыс украинцев из попадающих под активные бомбардировки регионов.

Очень важно иметь свое оружие вовремя. Очень важно иметь это оружие, особенно систему противовоздушной обороны. Игорь Терехов Мэр Харькова

Какие государства разрешили Украине бить своим оружием по территории РФ

2 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для ударов по территории РФ. В ответ Россия пригрозила ударами по военным объектам Великобритании.

26 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Стокгольмом, чтобы бить по целям на территории России.

27 мая стало известно, что Парламентская ассамблея Североатлантического альянса призвала правительства всех государств-членов НАТО разрешить Украине избивать западное оружие по территории России.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у Украины есть право на удары по военным объектам на территории России. Поделиться

Затем заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна поддерживает право Украины использовать западное оружие для ударов по целям на территории России.

Также разрешение на использование своего оружия за пределами Украины предоставили Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония, Чехия и Финляндия.

29 мая глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна, предоставляя Киеву оружие, не ставила никаких условий его применения.

30 мая Норвегия заявила, что западные страны должны разрешить Украине бить их оружием по территории России, чтобы ускорить победу Киева. Поделиться

В этот же день министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен сообщил, что Украина сможет применять датские истребители F-16 для нанесения ударов по военным объектам на территории России.

30 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что его страна "не испытывает проблем" по использованию Киевом предоставленных Прагой боеприпасов для ударов по территории России.

Также стало известно, что Латвия не налагает никаких ограничений на использование своего оружия для ударов по территории России, но не обсуждает отправку военных в Украину.

А 31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по объектам на территории России американским оружием. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что соответствующий месседж был со стороны Штатов и назвал такое действие союзника "шагом вперед". В то же время, представитель Совета нацбезопасности США прокомментировал границы РФ, на которые распространяется американское разрешение.

2 июня во Франции заявили, что поскольку Украина изначально не получила ограничений на использование их ракет Storm Shadow, она может избивать ими по территории РФ.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина сможет использовать истребители F-16, которые предоставит ее государство, для ударов по целям в России. Поделиться

6 июня Макрон разрешил Украине наносить удары по РФ французским оружием.