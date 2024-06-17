Росіяни скаржаться на шалені втрати під час наступу на Харківщині

Солдат п'ятої роти 1009-го полку злочинної армії РФ оприлюднив відеозвернення, у якому поскаржився на шалені втрати російських окупантів під час наступу на Харківщині.

Російські окупанти жаліються на тотальне знищення у боях на Харківщині

Андрєєв у зверненні повідомив, що у його підрозділі зі 100 солдат залишилось лише 12 в результаті боїв у Вовчанську.

Вони нас просто рубають. Нас відправляють під автомати, під безпілотники вдень, як м'ясо. А командири просто кричать "вперед і вперед, - заявляє російський окупант. Поширити

У матеріалі видання підкреслюється, що бої на Харківщині не припиняються з 9 травня, коли окупаційна армія РФ розпочала свій наступ.

Протягом першого тижня російські окупанти захопили близько 15 кв кілометрів української території, викликавши сумніви у здатності українських військових захистити власну територію.

Однак пізніше українські військові значною мірою стабілізували лінію фронту.

Я не знаю, виберуся я з цього чи ні, але мені потрібно це сказати, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув тут як м’ясо через певних осіб. Ідеш вулицею, і все ніби добре. Але потім ви потрапляєте в різанину. У першу ніч половина компанії відразу загинула, - заявляє у відеозверненні Андрєєв. Поширити

У російських пропагандистських ЗМІ та за словами кремлівських посадовців, наступ окупаційної армії РФ на Харківщині триває.

Кремлівський диктатор Володимир Путін брехливо стверджує, що втрати окупаційної армії РФ у рази менші за втрати українських військових.

Як Кремль приховує втрати армії РФ у війні і розбирається із критикою

Окрім цього кремлівське керівництво усіляко намагається приховати реальні втрати.

Після подавлення заколоту нині покійного ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина влітку 2023 року Кремль позбавився низки воєнкорів та блогерів, які критикували дії міноборони країни-агресорки у війні проти України.

Зокрема, було заарештовано терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, а минулого місяця влада заарештувала генерал-майора Івана Попова - авторитетного командира, який підняв проблеми на на полі бою, включно зі смертями та пораненнями.

Когорта впливових військових блогерів зараз здебільшого дотримується урядової лінії, малюючи оптимістичний образ просування Москви, водночас пророкуючи Україні негайний колапс.

Але в соціальних мережах з’явилися десятки дописів з росіянами, які шукають своїх родичів, зниклих безвісти під час наступу на Харків, натякаючи на приголомшливу кількість втрат, яких продовжує зазнавати Москва

Я не чув свого брата з 12 травня, коли їх відправили до Вовчанська. Мене турбує те, що навчання тривало лише тиждень. Це взагалі законно? - питається росіянин Євген у соціальній мережі ВК. Поширити

При цьому загальна підтримка розв’язаної Росією війни проти України залишається високою.

Опитування, опубліковане незалежним соціологічним центром "Левада", показало, що 79% росіян підтримують дії Кремля в Україні.

Проте половина підтримала початок мирних переговорів, а майже 40% сказали, що воліли б повернутися до періоду до вторгнення Москви в Україну.

Нещодавно влада активізувала зусилля, щоб придушити рух, відомий як "Шлях додому", які вимагали повернення рідних-окупантів з фронту. Рух назвали "іноземним агентом".

Незалежне російське інформаційне видання "Верстка" опублікувало звіт про те, що російські військові викрали сотні мобілізованих солдатів, які не бажали воювати, і відправили їх в окопи під дулом зброї.

Досі Москва могла поповнювати свої війська без наказу про масову мобілізацію, пропонуючи новобранцям щедрі зарплати та премії.

Згідно з оцінкою міністерства оборони Великої Британії, щомісяця вона могла набирати близько 30 тис - 40 тис солдатів.

І хоча російський наступ на Харків, здається, наразі зупинився, цій атаці вдалося досягти принаймні однієї зі своїх цілей: залучити українські критично важливі резерви в регіон, подалі від оборонних позицій на сході.