Солдат пятой роты 1009-го полка преступной армии РФ обнародовал видеообращение, в котором пожаловался на безумные потери российских окупантов во время наступления на Харьковщине.

Российские оккупанты жалуются на тотальное уничтожение в боях на Харьковщине

Андреев в обращении сообщил, что в его подразделении из 100 солдат осталось всего 12 в результате боев в Волчанске.

Они нас просто рубят. Нас отправляют под автоматы, под беспилотники днем, как мясо. А командиры просто кричат "вперед и вперед", – заявляет российский оккупант. Поделиться

В материале издания подчеркивается, что бои в Харьковской области не прекращаются с 9 мая, когда оккупационная армия РФ начала свое наступление.

В течение первой недели российские оккупанты захватили около 15 кв километров украинской территории, вызвав сомнения в способности украинских военных защитить собственную территорию.

Однако позже украинские военные в значительной степени стабилизировали линию фронта.

Я не знаю, выберусь ли я из этого или нет, но мне нужно это сказать, чтобы почтить память тех, кто погиб здесь как мясо из-за определенных лиц. Идешь по улице, и все вроде бы хорошо. Но потом вы попадаете в резню. В первую ночь половина компании сразу погибла, – заявляет в видеообращении Андреев. Поделиться

В российских пропагандистских СМИ и, по словам кремлевских чиновников, наступление оккупационной армии РФ в Харьковской области продолжается.

Кремлевский диктатор Владимир Путин лживо утверждает, что потери оккупационной армии РФ в разы меньше потерь украинских военных.

Как Кремль скрывает потери армии РФ в войне и разбирается с критикой

Кроме этого кремлевское руководство всячески пытается скрыть реальные потери.

После подавления мятежа ныне покойного главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина летом 2023 года Кремль лишился ряда военкоров и блоггеров, критиковавших действия минобороны страны-агрессорки в войне против Украины.

В частности, был арестован террорист Игорь Стрелков-Гиркин, а в прошлом месяце власти арестовали генерал-майора Ивана Попова - авторитетного командира, который поднял проблемы на поле боя, включая смерти и ранения.

Когорта влиятельных военных блоггеров сейчас в основном придерживается правительственной линии, рисуя оптимистический образ продвижения Москвы, в то же время предсказывая Украине немедленный коллапс.

Но в социальных сетях появились десятки сообщений с россиянами, которые ищут своих родственников, пропавших без вести во время наступления на Харьков, намекая на потрясающее количество потерь, которые продолжает нести Москва.

Я не слышал своего брата с 12 мая, когда их отправили в Волчанск. Меня беспокоит то, что обучение длилось всего неделю. Это вообще законно? – спрашивает россиянин Евгений в социальной сети ВК. Поделиться

При этом всеобщая поддержка развязанной Россией войны против Украины остается высокой.

Опрос, опубликованный независимым социологическим центром "Левада", показал, что 79% россиян поддерживают действия Кремля в Украине.

Однако половина поддержала начало мирных переговоров, а почти 40% сказали, что предпочли бы вернуться к периоду до вторжения Москвы в Украину.

Недавно власти активизировали усилия, чтобы подавить движение, известное как "Путь домой", требовавшие возвращения родных-оккупантов с фронта. Движение назвали "иностранным агентом".

Независимое российское информационное издание "Верстка" опубликовало отчет о том, что российские военные похитили сотни мобилизованных солдат, не желавших сражаться, и отправили их в окопы под дулом оружия.

До сих пор Москва могла пополнять свои войска без приказа о массовой мобилизации, предлагая новобранцам щедрые зарплаты и премии.

Согласно оценке министерства обороны Великобритании, ежемесячно она могла набирать около 30 тыс. - 40 тыс. солдат.

И хотя российское наступление на Харьков, кажется, остановилось, этой атаке удалось достичь по крайней мере одной из своих целей: привлечь украинские критически важные резервы в регион, подальше от оборонных позиций на востоке.