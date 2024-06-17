Солдат пятой роты 1009-го полка преступной армии РФ обнародовал видеообращение, в котором пожаловался на безумные потери российских окупантов во время наступления на Харьковщине.
Главные тезисы
- Российские солдаты высказывают недовольство из-за безумных потерь во время наступления на Харьковщине.
- Кремль пытается скрыть реальные потери армии РФ, преследуя критиков и блоггеров, а также проводя принудительную мобилизацию.
- Опросы показывают, что большинство россиян поддерживают действия Кремля в Украине, но часть граждан выступает за мирные переговоры и возвращение к состоянию перед вторжением.
- СМИ и кремлевские чиновники пытаются лживо представить наступление в Харьковской области как успешное, минимизируя потери армии РФ.
- Отчеты о критических потерях, принудительной мобилизации и поисках пропавших солдат подчеркивают трагичность событий на войне в Украине.
Российские оккупанты жалуются на тотальное уничтожение в боях на Харьковщине
Андреев в обращении сообщил, что в его подразделении из 100 солдат осталось всего 12 в результате боев в Волчанске.
В материале издания подчеркивается, что бои в Харьковской области не прекращаются с 9 мая, когда оккупационная армия РФ начала свое наступление.
В течение первой недели российские оккупанты захватили около 15 кв километров украинской территории, вызвав сомнения в способности украинских военных защитить собственную территорию.
Однако позже украинские военные в значительной степени стабилизировали линию фронта.
В российских пропагандистских СМИ и, по словам кремлевских чиновников, наступление оккупационной армии РФ в Харьковской области продолжается.
Кремлевский диктатор Владимир Путин лживо утверждает, что потери оккупационной армии РФ в разы меньше потерь украинских военных.
Как Кремль скрывает потери армии РФ в войне и разбирается с критикой
Кроме этого кремлевское руководство всячески пытается скрыть реальные потери.
После подавления мятежа ныне покойного главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина летом 2023 года Кремль лишился ряда военкоров и блоггеров, критиковавших действия минобороны страны-агрессорки в войне против Украины.
В частности, был арестован террорист Игорь Стрелков-Гиркин, а в прошлом месяце власти арестовали генерал-майора Ивана Попова - авторитетного командира, который поднял проблемы на поле боя, включая смерти и ранения.
Когорта влиятельных военных блоггеров сейчас в основном придерживается правительственной линии, рисуя оптимистический образ продвижения Москвы, в то же время предсказывая Украине немедленный коллапс.
Но в социальных сетях появились десятки сообщений с россиянами, которые ищут своих родственников, пропавших без вести во время наступления на Харьков, намекая на потрясающее количество потерь, которые продолжает нести Москва.
При этом всеобщая поддержка развязанной Россией войны против Украины остается высокой.
Опрос, опубликованный независимым социологическим центром "Левада", показал, что 79% россиян поддерживают действия Кремля в Украине.
Однако половина поддержала начало мирных переговоров, а почти 40% сказали, что предпочли бы вернуться к периоду до вторжения Москвы в Украину.
Недавно власти активизировали усилия, чтобы подавить движение, известное как "Путь домой", требовавшие возвращения родных-оккупантов с фронта. Движение назвали "иностранным агентом".
Независимое российское информационное издание "Верстка" опубликовало отчет о том, что российские военные похитили сотни мобилизованных солдат, не желавших сражаться, и отправили их в окопы под дулом оружия.
До сих пор Москва могла пополнять свои войска без приказа о массовой мобилизации, предлагая новобранцам щедрые зарплаты и премии.
Согласно оценке министерства обороны Великобритании, ежемесячно она могла набирать около 30 тыс. - 40 тыс. солдат.
И хотя российское наступление на Харьков, кажется, остановилось, этой атаке удалось достичь по крайней мере одной из своих целей: привлечь украинские критически важные резервы в регион, подальше от оборонных позиций на востоке.
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