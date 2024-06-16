По словам представителя кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, преступная армия РФ будет продолжать наступление на Харьковщине с целью создания так называемой "буферной зоны".
Главные тезисы
Преступная армия РФ продолжает наступление на Харьковщине с целью создания “буферной зоны”.
Украинским военным необходим глубокий анализ и готовность к успешному ведению боевых действий для стабилизации линии фронта.
Российские оккупанты сохраняют тотальное преимущество в авиации и артиллерийских боеприпасах, что создает тревожную ситуацию.
Необходимость в подготовленных личных составах и грамотных командирах для успешного ведения оборонных операций на поле боя.
Серьезные поставки артиллерийских боеприпасов и истребителей F-16 могут помочь украинским военным стабилизировать ситуацию на фронте.
Россия не собирается останавливать наступление на Харьковщине
Спикер Кремля начал повторять тезисы Путина о якобы приближающихся каких-то "точках невозвращения", обвиняя западные страны в эскалации ситуации.
Что поможет украинским военным стабилизировать линию фронта
По словам военного эксперта Владислава Селезнева в интервью OBOZ.UA, глава украинской разведки Кирилл Буданов ошибался, когда говорил, что летнее наступление оккупационной армии в Украине стартовало в начале мая.
По его словам, преступная армия РФ продолжает наступление, начатое еще осенью прошлого года, которое длилось в течение зимы и весны этого года без пауз.
По его словам, российские оккупанты продолжают давить на оборонные рубежи украинских военных на этом направлении.
Аналитик подчеркнул, что не менее важным фактором являются ресурсы.
По его мнению, серьезные поставки артиллерийских боеприпасов, а также ракеты и истребители F-16, могут помочь украинским военным стабилизировать линию фронта.
Сейчас, как отмечает Селезнев, российские оккупанты сохраняют тотальное преимущество в количестве авиации, кратное преимущество в артиллерийских боеприпасах и живой силе.
Аналитик отметил, что враг позволяет себе терять не менее тысячи военных в течение каждых суток, однако продолжает давить и даже добиваться успехов.
По его убеждению, украинским военным необходим глубокий анализ, разбор полетов и принятие соответствующих решений - командирских кадровых и организационных по стабилизации ситуации на поле боя.