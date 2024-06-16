По словам представителя кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, преступная армия РФ будет продолжать наступление на Харьковщине с целью создания так называемой "буферной зоны".

Россия не собирается останавливать наступление на Харьковщине

Идет работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается. Понятно, что пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, эта работа не прекратится, - цинично заявил Песков. Поделиться

Спикер Кремля начал повторять тезисы Путина о якобы приближающихся каких-то "точках невозвращения", обвиняя западные страны в эскалации ситуации.

Мы видим, как страны коллективного Запада – США, Франция, другие европейские страны – без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые витки эскалации. Конечно, это не может все происходить без ответа России. РФ будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей СВО, – подчеркнул Песков. Поделиться

Что поможет украинским военным стабилизировать линию фронта

По словам военного эксперта Владислава Селезнева в интервью OBOZ.UA, глава украинской разведки Кирилл Буданов ошибался, когда говорил, что летнее наступление оккупационной армии в Украине стартовало в начале мая.

Я не соглашусь с генералом Будановым в том, что летняя наступательная кампания началась 10 мая. В феврале он заявлял, что к началу марта наступательный потенциал русской армии будет выхолощен, и она будет обязана взять оперативную паузу для пополнения ресурсов. Но по факту в марте, апреле, мае шли непрерывные атаки российской армии, поэтому говорить о какой-то оперативной паузе не стоит, - подчеркнул аналитик. Поделиться

По его словам, преступная армия РФ продолжает наступление, начатое еще осенью прошлого года, которое длилось в течение зимы и весны этого года без пауз.

Фактор первый: РФ пытается создать максимально комфортные условия своей группировки войск на восточном фланге российско-украинского фронта. Это направление на Северск, Часов Яр, Покровск и Курахово. Там сосредоточены основные усилия российских оккупантов с целью полной оккупации Донецкой области. Вполне возможно обострение ситуации на границе Сумской области. Отдельные элементы этого уже отчетливо просматриваются. Есть динамика на юге Запорожской области, в районе Роботино и в районе Старомайорского Донецкой области, которое занял враг, – отметил Селезнев. Поделиться

По его словам, российские оккупанты продолжают давить на оборонные рубежи украинских военных на этом направлении.

Аналитик подчеркнул, что не менее важным фактором являются ресурсы.

По его мнению, серьезные поставки артиллерийских боеприпасов, а также ракеты и истребители F-16, могут помочь украинским военным стабилизировать линию фронта.

Сейчас, как отмечает Селезнев, российские оккупанты сохраняют тотальное преимущество в количестве авиации, кратное преимущество в артиллерийских боеприпасах и живой силе.

Аналитик отметил, что враг позволяет себе терять не менее тысячи военных в течение каждых суток, однако продолжает давить и даже добиваться успехов.

Да, у этих успехов тактический характер. Продвижение на 100-200 метров в сутки не является серьезным. Но ситуация достаточно тревожная. В течение всех этих месяцев противник медленно продавливает нашу оборону, заставляя нас вести маневровую оборону. И здесь возникает вопрос к качеству и уровню готовности наших инженерных фортификаций. К примеру, если взять район Карловского водохранилища, то сейчас наши оборонные рубежи и позиции проходят по третьей линии обороны. Соответственно, первая и вторая под натиском вражеских сил и средств не выдержали, – объясняет Селезнев. Поделиться

По его убеждению, украинским военным необходим глубокий анализ, разбор полетов и принятие соответствующих решений - командирских кадровых и организационных по стабилизации ситуации на поле боя.