По словам офицера подразделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталия Литвина, украинские военные откинули оккупационную армию РФ от Липцов в Харьковской области.

Что известно об успехах украинских военных в районе Липцов

Мы сейчас улучшаем там тактическое положение. Совместно с 13-й бригадой "Гвардии наступления" "Хартия" проводятся штурмовые действия. Врага мы сейчас немного отвергли населенный пункт Липцы, ситуация стабильная, контролируемая, но тяжелая, потому что противник постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны, вглубь логистических путей, - отмечает Литвин. Поделиться

Военный подчеркнул, что российские оккупанты проводят перегруппировку и улучшают собственные защитные сооружения, а также постоянно опрокидывают резервы.

Но сейчас в том направлении инициатива в наших руках. Не так, как в Волчанске. Там противник сейчас борется и проводит штурмовые действия, – пояснил Литвин. Поделиться

Что говорят в Генштабе

По информации Генштаба, украинские военные с начала суток уже в 51 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Наиболее напряженной ситуация остается в районе Покровска Донецкой области.

Отмечается, что российские оккупанты дважды проводили атаки в районе Волчанска на Харьковщине.

ВСУ отбили одну вражескую атаку и отбивают еще одну.

В районе Купянска идут бои близ Берестового.

Дважды преступная армия РФ безуспешно пыталась атаковать вблизи Макеевки и Невского.

С начала суток зафиксировано 5 попыток вражеских атак вблизи Верхнекаменского и Раздолевки. Отражена одна из этих атак, отражение других еще продолжается.

В направлении Краматорска враг совершил неудачную атаку вблизи западнее Ивановского.

В районе Покровска российские оккупанты уже 19 раз атаковали позиции украинских военных.

В настоящее время наши защитники отбили 17 вражеских атак неподалеку от Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского, еще две продолжаются.

В направлении Курахово российские оккупанты проводят штурмы вблизи Красногоровки, Парасковеевки и Водяного.

Отражены две вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

Трижды враг безуспешно пытался атаковать в районе Крынок на левобережье Херсона.