По словам офицера подразделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталия Литвина, украинские военные откинули оккупационную армию РФ от Липцов в Харьковской области.
Главные тезисы
- Украинские военные откинули армию РФ от Липцов в Харьковской области, укрепляя тактические позиции в этом направлении.
- ВСУ успешно отразили многочисленные атаки оккупантов в различных населенных пунктах, поддерживая контроль на фронте.
- Ситуация остается напряженной, но контролируемой, с украинскими защитниками, эффективно сопротивляющимися агрессору, на передовой.
- Генштаб сообщает о 51 боях украинских военных с российской оккупационной армией, наиболее напряженная ситуация в донецком направлении.
- Российские оккупанты предпринимают атаки и перегруппируются, но инициатива боя остается за украинскими защитниками, которые успешно отражают вражеские действия.
Что известно об успехах украинских военных в районе Липцов
Военный подчеркнул, что российские оккупанты проводят перегруппировку и улучшают собственные защитные сооружения, а также постоянно опрокидывают резервы.
Что говорят в Генштабе
По информации Генштаба, украинские военные с начала суток уже в 51 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Наиболее напряженной ситуация остается в районе Покровска Донецкой области.
Отмечается, что российские оккупанты дважды проводили атаки в районе Волчанска на Харьковщине.
ВСУ отбили одну вражескую атаку и отбивают еще одну.
В районе Купянска идут бои близ Берестового.
Дважды преступная армия РФ безуспешно пыталась атаковать вблизи Макеевки и Невского.
С начала суток зафиксировано 5 попыток вражеских атак вблизи Верхнекаменского и Раздолевки. Отражена одна из этих атак, отражение других еще продолжается.
В направлении Краматорска враг совершил неудачную атаку вблизи западнее Ивановского.
В районе Покровска российские оккупанты уже 19 раз атаковали позиции украинских военных.
В настоящее время наши защитники отбили 17 вражеских атак неподалеку от Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского, еще две продолжаются.
В направлении Курахово российские оккупанты проводят штурмы вблизи Красногоровки, Парасковеевки и Водяного.
Отражены две вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.
Трижды враг безуспешно пытался атаковать в районе Крынок на левобережье Херсона.
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