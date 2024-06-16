В ВСУ раскрыли тактику армии РФ на границе с Сумщиной
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ раскрыли тактику армии РФ на границе с Сумщиной

Военный ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСУВ "Северск" Вадима Мысника, российские оккупанты постоянно пытаются проверить на прочность оборону украинских военных вдоль всей границы с Сумской областью.

Главные тезисы

  • Украинские военные противостоят попыткам атак и маневрам российских оккупантов на границе с Сумской областью.
  • Для обнаружения и ликвидации врага используются средства, такие как FPV-дроны и радиоэлектронная борьба.
  • Цель украинских военных - создать полный контроль государственной границы, учитывая особенности рельефа и географии этой зоны.
  • Основной акцент делается на предотвращении приближения российских оккупантов к государственной границе и противодействии их активности враждебных диверсионно-разведывательных групп.
  • Спикер подчеркнул, что украинские военные будут реагировать на все действия врага и маневры, в случае попытки наступления оккупационной армии в направлении Сумской области.

Что происходит на границе с Сумской областью

Мысник отметил, что российские оккупанты пытаются сковать Силы обороны вдоль всей линии на границе с Сумщиной.

Спикер ОСУВ "Северск" отметил, что оккупационная армия РФ держит определенные силы на границе с Сумской областью и производит ротации и перемещения.

Он заверил, что украинские военные делают все, чтобы не давать российским оккупантам даже подходить к государственной границе.

Мысник подчеркнул, что в случае попытки наступления оккупационной армии в направлении Сумской области, украинские военные будут видеть все действия врага и все вражеские маневры.

Как ВСУ противодействуют активности ДРГ армии РФ на границе с Сумщиной

По его словам, украинские военные также противостоят активности вражеских ВРГ. Их пытаются обнаружить еще при их пребывании на территории РФ и оперативно ликвидировать.

Но оборона укреплена. Мы применяем средства обнаружения, потому что враг пытается вести разведку с помощью БПЛА, но наши средства радиоэлектронной борьбы не дают им возможность залетать в глубину украинской территории", - подчеркнул Мысник. По его словам, происходит работа FPV-дронов, чтобы уничтожать врага, который пытается проникать на территорию Украины. "И мы это уже пытаемся делать на подходе врага к границе". Но есть определенные особенности – и рельефные, и географические, которые мы учитываем также. Потому что система обороны не всегда по прямой линии строится и главное для нас – создать полный контроль государственной границы, – подчеркнул Мысник.

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