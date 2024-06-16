По словам спикера ОСУВ "Северск" Вадима Мысника, российские оккупанты постоянно пытаются проверить на прочность оборону украинских военных вдоль всей границы с Сумской областью.
Главные тезисы
- Украинские военные противостоят попыткам атак и маневрам российских оккупантов на границе с Сумской областью.
- Для обнаружения и ликвидации врага используются средства, такие как FPV-дроны и радиоэлектронная борьба.
- Цель украинских военных - создать полный контроль государственной границы, учитывая особенности рельефа и географии этой зоны.
- Основной акцент делается на предотвращении приближения российских оккупантов к государственной границе и противодействии их активности враждебных диверсионно-разведывательных групп.
- Спикер подчеркнул, что украинские военные будут реагировать на все действия врага и маневры, в случае попытки наступления оккупационной армии в направлении Сумской области.
Что происходит на границе с Сумской областью
Мысник отметил, что российские оккупанты пытаются сковать Силы обороны вдоль всей линии на границе с Сумщиной.
Спикер ОСУВ "Северск" отметил, что оккупационная армия РФ держит определенные силы на границе с Сумской областью и производит ротации и перемещения.
Он заверил, что украинские военные делают все, чтобы не давать российским оккупантам даже подходить к государственной границе.
Мысник подчеркнул, что в случае попытки наступления оккупационной армии в направлении Сумской области, украинские военные будут видеть все действия врага и все вражеские маневры.
Как ВСУ противодействуют активности ДРГ армии РФ на границе с Сумщиной
По его словам, украинские военные также противостоят активности вражеских ВРГ. Их пытаются обнаружить еще при их пребывании на территории РФ и оперативно ликвидировать.
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