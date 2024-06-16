Что происходит на границе с Сумской областью

Мысник отметил, что российские оккупанты пытаются сковать Силы обороны вдоль всей линии на границе с Сумщиной.

Спикер ОСУВ "Северск" отметил, что оккупационная армия РФ держит определенные силы на границе с Сумской областью и производит ротации и перемещения.

Он заверил, что украинские военные делают все, чтобы не давать российским оккупантам даже подходить к государственной границе.

Мысник подчеркнул, что в случае попытки наступления оккупационной армии в направлении Сумской области, украинские военные будут видеть все действия врага и все вражеские маневры.

Как ВСУ противодействуют активности ДРГ армии РФ на границе с Сумщиной

По его словам, украинские военные также противостоят активности вражеских ВРГ. Их пытаются обнаружить еще при их пребывании на территории РФ и оперативно ликвидировать.