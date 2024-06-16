Що відбувається на кордоні із Сумською областю

Мисник зазначив, що російські окупанти намагаються скувати Сили оборони вздовж всієї лінії на кордоні із Сумщиною.

Речник ОСУВ “Сіверськ” зазначив, що окупаційна армія РФ тримає певні сили на кордоні із Сумською областю та проводить ротації і переміщення.

Він запевнив, що українські військові роблять все, щоб не давати російським окупантам навіть підходити до державного кордону.

Мисник підкреслив, що у разі спроби наступу окупаційної армії у напрямку Сумської області українські військові бачитимуть всі дії ворога та всі ворожі маневри.

Як ЗСУ протидіють активності ДРГ армії РФ на кордоні із Сумщиною

За його словами, українські військові також протистоять активності ворожих ДРГ. Їх намагаються виявити ще під час їхнього перебування на території РФ та оперативно ліквідувати.