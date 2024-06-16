За словами речника ОСУВ "Сіверськ" Вадима Мисника, російські окупанти постійно намагаються перевірити на міцність оборону українських військових вздовж всього кордону із Сумською областю.
Головні тези:
- Російські окупанти намагаються скувати сили оборони вздовж кордону із Сумською областю за словами речника ОСУВ 'Сіверськ' Вадима Мисника.
- Українські військові роблять все, щоб не давати російським окупантам навіть підходити до державного кордону та протистояти активності ворожих ДРГ.
- Застосовуються різноманітні засоби виявлення та ліквідації ворога, який намагається проникнути на територію України, включаючи роботу FPV-дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
- Українські військові мають на меті створити повний контроль державного кордону враховуючи особливості рельєфу та географії у цій зоні.
- Речник ОСУВ 'Сіверськ' підкреслив, що у випадку спроби наступу окупаційної армії у напрямку Сумської області українські військові будуть вчасно реагувати на всі дії ворога та маневри.
Що відбувається на кордоні із Сумською областю
Мисник зазначив, що російські окупанти намагаються скувати Сили оборони вздовж всієї лінії на кордоні із Сумщиною.
Речник ОСУВ “Сіверськ” зазначив, що окупаційна армія РФ тримає певні сили на кордоні із Сумською областю та проводить ротації і переміщення.
Він запевнив, що українські військові роблять все, щоб не давати російським окупантам навіть підходити до державного кордону.
Мисник підкреслив, що у разі спроби наступу окупаційної армії у напрямку Сумської області українські військові бачитимуть всі дії ворога та всі ворожі маневри.
Як ЗСУ протидіють активності ДРГ армії РФ на кордоні із Сумщиною
За його словами, українські військові також протистоять активності ворожих ДРГ. Їх намагаються виявити ще під час їхнього перебування на території РФ та оперативно ліквідувати.
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