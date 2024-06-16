За словами офіцера підрозділу розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталія Литвина, українські військові відкинули окупаційну армію РФ від Липців на Харківщині.
Головні тези:
- Українські військові відкинули російську армію від Липців на Харківщині, підсилюючи тактичні позиції на цьому напрямку.
- Генштаб повідомляє про активні бої та успішні відбиті атаки окупантів на декількох напрямках, включаючи Покровськ на Донеччині та Курахове.
- Військові ЗСУ зафіксували численні спроби ворожих атак поблизу різних населених пунктів, успішно відбивши більшість з них.
- Окупанти здійснюють атаки та перегруповуються, але ініціатива бою перебуває в руках українських оборонців.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою з боку ЗСУ, які успішно відстоюють позиції та відбивають атаки окупантів.
Що відомо про успіхи українських військових в районі Липців
Військовий підкреслив, що російські окупанти проводять перегрупування та покращують власні захисні споруди, а також постійно перекидають резерви.
Що кажуть у Генштабі
За інформацією Генштабу, українські військові від початку доби вже 51 раз вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Найбільш напруженою ситуація залишається в районі Покровська на Донеччині.
Зазначається, що російські окупанти двічі проводили атаки в районі Вовчанська на Харківщині.
ЗСУ відбили одну ворожу атаку і наразі відбивають ще одну.
В районі Куп’янська точаться бої поблизу Берестового.
Двічі злочинна армія РФ безуспішно намагалась атакувати поблизу Макіївки та Невського.
Від початку доби зафіксовано 5 спроб ворожих атак поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки. Наразі відбито одну з цих атак, відбиття інших ще триває.
У напрямку Краматорська ворог здійснив невдалу атаку поблизу західніше Іванівського.
В районі Покровська російські окупанти вже 19 разів атакували позиції українських військових.
На даний час наші оборонці відбили 17 ворожих атак неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського, ще дві тривають.
У напрямку Курахового російські окупанти проводять штурми поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Водяного.
Відбито дві ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.
Тричі ворог безуспішно намагався атакувати в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-