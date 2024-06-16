За словами офіцера підрозділу розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталія Литвина, українські військові відкинули окупаційну армію РФ від Липців на Харківщині.

Що відомо про успіхи українських військових в районі Липців

Ми зараз покращуємо там тактичне становище. Спільно з 13 бригадою "Гвардії наступу" "Хартія" проводяться штурмові дії. Ворога ми зараз трохи відкинули від населеного пункту Липці, ситуація стабільна, контрольована, але тяжка, тому що противник постійно завдає авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони, вглиб логістичних шляхів, - зазначає Литвин. Поширити

Військовий підкреслив, що російські окупанти проводять перегрупування та покращують власні захисні споруди, а також постійно перекидають резерви.

Але зараз на тому напрямку ініціатива в наших руках. Не так, як у Вовчанську. Там противник зараз бореться і проводить штурмові дії, - пояснив Литвин. Поширити

Що кажуть у Генштабі

За інформацією Генштабу, українські військові від початку доби вже 51 раз вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Найбільш напруженою ситуація залишається в районі Покровська на Донеччині.

Зазначається, що російські окупанти двічі проводили атаки в районі Вовчанська на Харківщині.

ЗСУ відбили одну ворожу атаку і наразі відбивають ще одну.

В районі Куп’янська точаться бої поблизу Берестового.

Двічі злочинна армія РФ безуспішно намагалась атакувати поблизу Макіївки та Невського.

Від початку доби зафіксовано 5 спроб ворожих атак поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки. Наразі відбито одну з цих атак, відбиття інших ще триває.

У напрямку Краматорська ворог здійснив невдалу атаку поблизу західніше Іванівського.

В районі Покровська російські окупанти вже 19 разів атакували позиції українських військових.

На даний час наші оборонці відбили 17 ворожих атак неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського, ще дві тривають.

У напрямку Курахового російські окупанти проводять штурми поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Водяного.

Відбито дві ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

Тричі ворог безуспішно намагався атакувати в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини.