За словами речника кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, злочинна армія РФ продовжуватиме наступ на Харківщині із метою створення так званої “буферної зони”.

Росія не збирається зупиняти наступ на Харківщині

Триває робота зі створення буферної зони, санітарної зони. Ця робота триває. Зрозуміло, поки ми не убезпечимо Шебекіно, Бєлгородську область, інші наші області від таких варварських обстрілів, ця робота не припиниться, - цинічно заявив Пєсков. Поширити

Речник Кремля почав повторювати тези Путіна про нібито наближення якихось "точок неповернення", звинувачуючи західні країни в ескалації ситуації.

Ми бачимо, як країни колективного Заходу - США, Франція, інші європейські країни - невтомно нагнітають напруженість, провокують напруженість, виходять на нові витки ескалації. Звичайно ж, це не може все відбуватися без відповіді Росії. РФ буде відстоювати свої інтереси і буде домагатися всіма можливими засобами досягнення цілей СВО, - підкреслив Пєсков. Поширити

Що допоможе українським військовим стабілізувати лінію фронту

За словами військового експерта Владислава Селезньова в інтерв’ю OBOZ.UA, очільник української розвідки Кирило Буданов помилявся, коли казав, що літній наступ окупаційної армії в Україні стартував на початку травня.

Я не погоджуся з генералом Будановим у тому, що літня наступальна кампанія розпочалася 10 травня. У лютому він заявляв, що до початку березня наступальний потенціал російської армії буде вихолощений, і вона буде змушена взяти оперативну паузу для поповнення ресурсів. Але за фактом у березні, квітні, травні йшли безперервні атаки російської армії, тому говорити про якусь оперативну паузу не варто, - підкреслив аналітик. Поширити

За його словами, злочинна армія РФ продовжує наступ, розпочатий ще восени минулого року, який тривав протягом зими та весни цього року без жодних пауз.

Фактор перший: РФ намагається створити максимально комфортні умови для свого угруповання військ на східному фланзі російсько-українського фронту. Це напрямок на Сіверськ, Часів Яр, Покровськ та Курахове. Саме там зосереджено основні зусилля російських окупантів з метою повної окупації Донецької області. Цілком можливе загострення ситуації на прикордонні Сумської області. Окремі елементи цього вже чітко проглядаються. Є динаміка на півдні Запорізької області, в районі Роботиного й у районі Старомайорського Донецької області, яке зайняв ворог, - зазначив Селезньов. Поширити

За його словами, російські окупанти продовжують тиснути на оборонні рубежі українських військових на цьому напрямку.

Аналітик підкреслив, що не менш важливим фактором є наявні ресурси.

На його думку, серйозні поставки артилерійських боєприпасів, а також ракети та винищувачі F-16 можуть допомогти українським військовим стабілізувати лінію фронту.

Наразі, як зазначає Селезньов, російські окупанти зберігають тотальну перевагу у кількості авіації, кратну перевагу в артилерійських боєприпасах та у живій силі.

Аналітик зазначив, що ворог дозволяє собі втрачати не менше тисячі військових протягом кожної доби, однак продовжує тиснути та навіть досягати успіхів.

Так, у цих успіхів тактичний характер. Просування на 100-200 метрів на добу не є серйозним. Але ситуація є досить тривожною. Протягом усіх цих місяців супротивник повільно продавлює нашу оборону, змушує нас вести маневрову оборону. І тут постає питання до якості й рівня готовності наших інженерних фортифікацій. Наприклад, якщо взяти район Карлівського водосховища, то зараз наші оборонні рубежі та позиції проходять по третій лінії оборони. Відповідно, перша та друга під натиском ворожих сил і засобів не витримали, - пояснює Селезньов. Поширити

На його переконання, українським військовим необхідний глибокий аналіз, розбір польотів та ухвалення відповідних рішень - командирських кадрових та організаційних щодо стабілізації ситуації на полі бою.