За словами речника кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, злочинна армія РФ продовжуватиме наступ на Харківщині із метою створення так званої “буферної зони”.
Головні тези:
Злочинна армія РФ продовжує наступ на Харківщині для створення “буферної зони”.
Заходи РФ націлені на створення максимально комфортних умов для окупантів на східному фланзі фронту.
Українським військовим необхідний глибокий аналіз та готовість до якісного ведення бойових дій для стабілізації лінії фронту.
Постійний тиск РФ та тотальна перевага в деяких аспектах створюють тривожну ситуацію у прифронтових територіях.
Необхідність у підготовлених особових складах та грамотних командирах для успішного ведення оборонних операцій.
Росія не збирається зупиняти наступ на Харківщині
Речник Кремля почав повторювати тези Путіна про нібито наближення якихось "точок неповернення", звинувачуючи західні країни в ескалації ситуації.
Що допоможе українським військовим стабілізувати лінію фронту
За словами військового експерта Владислава Селезньова в інтерв’ю OBOZ.UA, очільник української розвідки Кирило Буданов помилявся, коли казав, що літній наступ окупаційної армії в Україні стартував на початку травня.
За його словами, злочинна армія РФ продовжує наступ, розпочатий ще восени минулого року, який тривав протягом зими та весни цього року без жодних пауз.
За його словами, російські окупанти продовжують тиснути на оборонні рубежі українських військових на цьому напрямку.
Аналітик підкреслив, що не менш важливим фактором є наявні ресурси.
На його думку, серйозні поставки артилерійських боєприпасів, а також ракети та винищувачі F-16 можуть допомогти українським військовим стабілізувати лінію фронту.
Наразі, як зазначає Селезньов, російські окупанти зберігають тотальну перевагу у кількості авіації, кратну перевагу в артилерійських боєприпасах та у живій силі.
Аналітик зазначив, що ворог дозволяє собі втрачати не менше тисячі військових протягом кожної доби, однак продовжує тиснути та навіть досягати успіхів.
На його переконання, українським військовим необхідний глибокий аналіз, розбір польотів та ухвалення відповідних рішень - командирських кадрових та організаційних щодо стабілізації ситуації на полі бою.