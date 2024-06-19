Третя штурмова бригада показала знищення 250 окупантів РФ на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Третя штурмова бригада показала знищення 250 окупантів РФ на Харківщині — відео

Третя штурмова бригада
Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

19 червня воїни з Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили відео, на якому видно, як вони ліквідовують 250 російських загарбників у Харківській області.

Головні тези:

  • Третя окрема штурмова бригада продемонструвала свої нові досягнення на Харківщині.
  • Українські воїни активно використовують дрони, кулемети і гранати для ведення потужного бою проти ворога.
  • 18 червня бійці ЗСУ знищили 12 бойових броньованих машин і 48 артилерійських систем армії РФ.

Третя штурмова похизувалася новими успіхами на фронті

"250 двохсотих під*рів — і це тільки зафіксовані. Розпочинаємо публікувати пруфи (докази — ред.) знищених нами кацапів. Випалені, розібрані на шматки й назавжди ліквідовані бійцями Третьої штурмової на Харківщині, — мовиться в заяві українських захисників.

Воїни звертають увагу на те, що протягом минулого місяця бив ворога дронами, кулеметами і гранатами один з батів бригади — 1-й механізований.

Винищення триває, далі — більше! — обіцяють бійці.

Втрати армії РФ станом на 19 травня 2024 року

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, російські війська втратили близько 529 750 солдатів.

Також повідомляється, що протягом минулої доби українські воїни успішно знищили 12 бойових броньованих машин і 48 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 529 750 (+1130) осіб ліквідовано;

  • танків — 7984 (+10) од;

  • бойових броньованих машин — 15 319 (+12) од.;

  • артилерійських систем — 14 007 (+48) од.;

  • РСЗВ — 1104 од.;

  • засоби ППО — 857 (+4) од.;

  • літаків — 359 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 221 (+34) од.;

  • крилатих ракет — 2297 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 078 (+47) од.;

  • спеціальної техніки — 2351 (+7) од.

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