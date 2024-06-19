Третя штурмова бригада показала знищення 250 окупантів РФ на Харківщині — відео

19 червня воїни з Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили відео, на якому видно, як вони ліквідовують 250 російських загарбників у Харківській області.
Головні тези:
- Третя окрема штурмова бригада продемонструвала свої нові досягнення на Харківщині.
- Українські воїни активно використовують дрони, кулемети і гранати для ведення потужного бою проти ворога.
- 18 червня бійці ЗСУ знищили 12 бойових броньованих машин і 48 артилерійських систем армії РФ.
Третя штурмова похизувалася новими успіхами на фронті
Воїни звертають увагу на те, що протягом минулого місяця бив ворога дронами, кулеметами і гранатами один з батів бригади — 1-й механізований.
Втрати армії РФ станом на 19 травня 2024 року
Загалом з початку повномасштабного вторгнення, російські війська втратили близько 529 750 солдатів.
Також повідомляється, що протягом минулої доби українські воїни успішно знищили 12 бойових броньованих машин і 48 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 529 750 (+1130) осіб ліквідовано;
танків — 7984 (+10) од;
бойових броньованих машин — 15 319 (+12) од.;
артилерійських систем — 14 007 (+48) од.;
РСЗВ — 1104 од.;
засоби ППО — 857 (+4) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 221 (+34) од.;
крилатих ракет — 2297 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19 078 (+47) од.;
спеціальної техніки — 2351 (+7) од.
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