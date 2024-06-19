Третя штурмова бригада показала знищення 250 окупантів РФ на Харківщині — відео

19 червня воїни з Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили відео, на якому видно, як вони ліквідовують 250 російських загарбників у Харківській області.

Третя штурмова похизувалася новими успіхами на фронті

"250 двохсотих під*рів — і це тільки зафіксовані. Розпочинаємо публікувати пруфи (докази — ред.) знищених нами кацапів. Випалені, розібрані на шматки й назавжди ліквідовані бійцями Третьої штурмової на Харківщині, — мовиться в заяві українських захисників. Поширити

Воїни звертають увагу на те, що протягом минулого місяця бив ворога дронами, кулеметами і гранатами один з батів бригади — 1-й механізований.

Винищення триває, далі — більше! — обіцяють бійці. Поширити

Втрати армії РФ станом на 19 травня 2024 року

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, російські війська втратили близько 529 750 солдатів.

Також повідомляється, що протягом минулої доби українські воїни успішно знищили 12 бойових броньованих машин і 48 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали: