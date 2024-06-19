Третья штурмовая бригада показала уничтожение 250 оккупантов РФ на Харьковщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Третья штурмовая бригада показала уничтожение 250 оккупантов РФ на Харьковщине — видео

Третья штурмовая бригада
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Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

19 июня воины из Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали видео, где видно, как они ликвидируют 250 российских захватчиков в Харьковской области.

Главные тезисы

  • Третья отдельная штурмовая бригада продемонстрировала свои новые достижения в Харьковской области.
  • Украинские воины активно используют дроны, пулеметы и гранаты для ведения мощного боя против врага.
  • 18 июня бойцы ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем армии РФ.

Третья штурмовая похвасталась новыми успехами на фронте

250 двухсотых пид*ров — и это только зафиксированные. Начинаем публиковать пруфы (доказательства — ред.) уничтоженных нами кацапов. Выжженные, разобранные на куски и навсегда ликвидированные бойцами Третьей штурмовой в Харьковской области, — сказано в заявлении украинских защитников.

Воины обращают внимание на то, что в течение прошлого месяца бил врага дронами, пулеметами и гранатами один из батов бригады — 1-й механизированный.

Истребление продолжается, дальше — больше! — обещают бойцы.

Потери армии РФ по состоянию на 19 мая 2024 года

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли около 529 750 солдат.

Также сообщается, что за прошедшие сутки украинские воины успешно уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 529 750 (+1130) человек ликвидировано;

  • танков — 7984 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 319 (+12) ед;

  • артиллерийских систем — 14 007 (+48) ед;

  • РСЗО — 1104 ед.;

  • средства ПВО — 857 (+4) ед;

  • самолетов — 359 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 221 (+34) ед;

  • крылатых ракет — 2297 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 078 (+47) ед;

  • специальной техники — 2351 (+7) ед.

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