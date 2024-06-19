Третья штурмовая бригада показала уничтожение 250 оккупантов РФ на Харьковщине — видео

19 июня воины из Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали видео, где видно, как они ликвидируют 250 российских захватчиков в Харьковской области.

Третья штурмовая похвасталась новыми успехами на фронте

250 двухсотых пид*ров — и это только зафиксированные. Начинаем публиковать пруфы (доказательства — ред.) уничтоженных нами кацапов. Выжженные, разобранные на куски и навсегда ликвидированные бойцами Третьей штурмовой в Харьковской области, — сказано в заявлении украинских защитников. Поделиться

Воины обращают внимание на то, что в течение прошлого месяца бил врага дронами, пулеметами и гранатами один из батов бригады — 1-й механизированный.

Истребление продолжается, дальше — больше! — обещают бойцы. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 19 мая 2024 года

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли около 529 750 солдат.

Также сообщается, что за прошедшие сутки украинские воины успешно уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили: