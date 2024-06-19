Третья штурмовая бригада показала уничтожение 250 оккупантов РФ на Харьковщине — видео

19 июня воины из Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали видео, где видно, как они ликвидируют 250 российских захватчиков в Харьковской области.
Главные тезисы
- Третья отдельная штурмовая бригада продемонстрировала свои новые достижения в Харьковской области.
- Украинские воины активно используют дроны, пулеметы и гранаты для ведения мощного боя против врага.
- 18 июня бойцы ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем армии РФ.
Третья штурмовая похвасталась новыми успехами на фронте
Воины обращают внимание на то, что в течение прошлого месяца бил врага дронами, пулеметами и гранатами один из батов бригады — 1-й механизированный.
Потери армии РФ по состоянию на 19 мая 2024 года
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли около 529 750 солдат.
Также сообщается, что за прошедшие сутки украинские воины успешно уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 529 750 (+1130) человек ликвидировано;
танков — 7984 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 15 319 (+12) ед;
артиллерийских систем — 14 007 (+48) ед;
РСЗО — 1104 ед.;
средства ПВО — 857 (+4) ед;
самолетов — 359 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 221 (+34) ед;
крылатых ракет — 2297 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 078 (+47) ед;
специальной техники — 2351 (+7) ед.
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