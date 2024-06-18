Уничтожение ВСУ позиций РФ вблизи границы повышает безопасность Харькова — Зеленский

Продвижение россиян на севере Харьковской области замедлилось благодаря разрешению стран-партнеров Украины избивать западное оружие по приграничной России.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно отбивают атаки российских оккупантов севернее Харьковской области
- Президент Зеленский выразил благодарность всем участвующим в усилении безопасности страны и призвал к дальнейшей подготовке и активности
- Российским войскам не удалось достичь своих целей в Харьковской области, что стало сигналом к усилению украинских действий
- Украина продолжает работу над следующими внешними шагами и активно сотрудничает с партнерами в обеспечении мира и безопасности в регионе
Уничтожение вблизи границы российских целей имеет значение
Он отметил, что в значительной степени на ситуацию в Харькове и области повлияло уничтожение вблизи границы нашими силами позиций и пусковых установок российских террористов. По словам президента, это действительно важно.
Зеленский также поблагодарил бойцов 1-го отдельного штурмового батальона, 5-й отдельной штурмовой бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 35-й, 36-й и 38-й отдельных бригад морской пехоты, 44-й 8-й артиллерийской механизированной, 57-й отдельной мотопехотной бригаде, 71-й егерской, восемьдесят второй ДШВ, 108-й ТрО, 110-й отдельной механизированной бригаде.
Также глава государства сообщает, что Украина продолжила предметно заниматься подготовкой следующих наших внешних шагов, в частности, по активности между первым и вторым саммитами мира.
Что известно о наступлении России в Харьковской области
Напомним, в начале мая российские оккупанты возобновили наступление с севера на Харьковскую область. С этого времени украинские защитники отбивают атаки врага на этом фронте.
По состоянию на сегодняшний день россияне контролируют лишь небольшую часть Волчанска. Они также регулярно используют управляемые авиационные бомбы для ударов по населённым пунктам Харьковской области.
Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что россиянам не удалось достичь своих целей в Харьковской области и анонсировал усиление этого направления.
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