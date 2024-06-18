Знищення ЗСУ позицій РФ поблизу кордону підвищує безпеку Харкова — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Знищення ЗСУ позицій РФ поблизу кордону підвищує безпеку Харкова — Зеленський

Володимир Зеленський
ракета

Просування росіян на півночі Харківської області сповільнилось завдяки дозволу країн-партнерів України бити західною зброєю по прикордонню Росії.

Головні тези:

  • Знищення позицій РФ біля кордону України позитивно вплинуло на безпеку Харкова та області.
  • Дозвіл використовувати західну зброю допоміг українським силам стримати просування росіян у північній Харківській області.
  • Україна продовжує активно готуватися до подальших кроків для підвищення безпеки та міжнародного співробітництва.
  • Російські окупанти зазнали невдачі в наступі на Харківську область, контролюючи лише частину Вовчанська.

Знищення поблизу кордону російських цілей має значення

Дякую всім, хто допомагав і допомагає. Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він зауважив, що значною мірою на ситуацію у Харкові та області вплинуло знищення поблизу кордону нашими силами позицій та пускових установок російських терористів. За словами президента, це справді має значення.

Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували. І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту я хочу подякувати всім нашим солдатам, — підкреслив Зеленський.

Зеленський також подякував бійцям 1-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, 35-ї, 36-ї і 38-ї окремих бригад морської піхоти, 44-тій артилерійській бригаді, 48-мій механізованій, 57-мій окремій мотопіхотній бригаді, 71-шій єгерській, вісімдесят другій ДШВ, 108-мій ТрО, 110-тій окремій механізованій бригаді.

Також глава держави повідомляє, що Україна продовжила предметно займатися підготовкою наступних наших зовнішніх кроків, зокрема щодо активності між першим та другим самітами миру.

Що відомо про наступ Росії у Харківській області

Нагадаємо, на початку травня російські окупанти відновили наступ з півночі на Харківську область. З того часу українські захисники відбивають атаки ворога на цьому фронті.

Станом на сьогодні росіяни контролюють лише невелику частину Вовчанська. Вони також регулярно використовують керовані авіаційні бомби для ударів по населених пунктах Харківської області.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що росіянам не вдалося досягти своїх цілей у Харківській області, і анонсував посилення цього напрямку.

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