Блінкен підтримав удари ЗСУ по окупантам РФ в Криму

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має право проводити військові дії в тимчасово окупованому Криму для свого захисту.

Блінкен дав "зелене світло" на удари ЗСУ по армії РФ в Криму

Останніми тижнями ми працювали над тим, щоб прискорити постачання допомоги на передову, щоб українці отримали все необхідне для боротьби з триваючою російською агресією. Звичайно, роль відіграє надзвичайна мужність і стійкість самих українців, які справляються з проблемами в Харкові і на сході країни, але за необхідності продовжують боротися з Росією в Криму, а також у Чорному морі. Ентоні Блінкен Державний секретар США

Також Блінкен прокоментував безпекову угоду, яку нещодавно підписали президенти США та України. Держсекретар США очікує, що перед самітом НАТО ще близько 20 країн зроблять так само, аби зміцнити підтримку для України.

Це є доказом, чітким доказом того, що всі наші партнери з Україною на довгострокову перспективу. І якщо пан Путін розраховує на те, що він переживе Україну, переживе будь-кого з нас, то він помиляється. Він помиляється. І знову ж таки, я думаю, що ви побачите саміт, який ще більше наголосить на цьому, — запевнив Блінкен. Поширити

Україна готується завдавати ударів по Криму з F-16

Протягом кількох останніх тижнів українські військові провели низку успішних атак по об’єктах армії РФ в окупованому Росією Криму.

Зокрема, було знищено кілька батарей російських ЗРК С-300 та С-400. Під атаки також потрапив аеродром Бельбек поблизу Севастополя.

За словами експерта з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліни Бекетової, удари українських військових стали успішними завдяки ретельній підготовці та системній роботі, а також допомозі західних союзників у супутниковій та повітряній розвідці.

Водночас українські військові успішно знищують Чорноморський флот РФ.

Автори матеріалу додають, що знищення Кримського мосту може стати дуже важливою символічною перемогою для України і справжнім ударом по кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

За оцінкою аналітиків, руйнування мосту "неминуче" і навіть росіяни це розуміють.

Стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс, вважає що, атакуючи ППО у Криму, Україна "готує ґрунт" для майбутніх авіаударів F-16.