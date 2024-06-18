Блінкен підтримав удари ЗСУ по окупантам РФ в Криму

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має право проводити військові дії в тимчасово окупованому Криму для свого захисту.
Головні тези:
- Українські військові здійснили успішні атаки по об’єктах армії РФ в окупованому Криму, включаючи знищення батарей ЗРК та аеродрому Бельбек.
- Стратегічний аналітик вважає, що руйнування Кримського мосту може стати важливою перемогою для України та справжнім ударом по Володимиру Путіну.
- Україна готується завдавати ударів по Криму з F-16, що може підірвати позиції РФ на півострові та в Чорному морі.
Блінкен дав "зелене світло" на удари ЗСУ по армії РФ в Криму
Також Блінкен прокоментував безпекову угоду, яку нещодавно підписали президенти США та України. Держсекретар США очікує, що перед самітом НАТО ще близько 20 країн зроблять так само, аби зміцнити підтримку для України.
Україна готується завдавати ударів по Криму з F-16
Протягом кількох останніх тижнів українські військові провели низку успішних атак по об’єктах армії РФ в окупованому Росією Криму.
Зокрема, було знищено кілька батарей російських ЗРК С-300 та С-400. Під атаки також потрапив аеродром Бельбек поблизу Севастополя.
За словами експерта з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліни Бекетової, удари українських військових стали успішними завдяки ретельній підготовці та системній роботі, а також допомозі західних союзників у супутниковій та повітряній розвідці.
Водночас українські військові успішно знищують Чорноморський флот РФ.
Автори матеріалу додають, що знищення Кримського мосту може стати дуже важливою символічною перемогою для України і справжнім ударом по кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
За оцінкою аналітиків, руйнування мосту "неминуче" і навіть росіяни це розуміють.
Стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс, вважає що, атакуючи ППО у Криму, Україна "готує ґрунт" для майбутніх авіаударів F-16.
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