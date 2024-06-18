Окупанти РФ почали швидко переміщатися Кримом — причина

Партизани фіксують швидке пересування солдатів РФ Кримом, що вказує на їхній страх стеження за ними.

Партизани доповіли про ситуацію в Криму

Агенти «АТЕШ» звернули увагу на те, що останнім часом військові РФ стали дуже швидко проїжджати міста і не затримуватись там надовго, боячись стеження та фотофіксації.

Хочемо повідомити їх, що це не допоможе. Рух «АТЕШ» стежить за кожним підрозділом, знає кожен відстійник уздовж трас, всі маршрути руху та фіксує переміщення на всіх трасах, — зазначили партизани. Поширити

До зустрічі на парковці ТРЦ «Магістраль». А «аксенівців» чекаємо на їхньому улюбленому місці, біля Червоних Печер, — підсумували в АТЕШ. Поширити

Україна готується завдавати удари по Криму з F-16

Протягом кількох останніх тижнів українські військові провели низку успішних атак по об’єктах армії РФ в окупованому Росії Криму.

Зокрема, було знищено кілька батарей російських ЗРК С-300 та С-400. Під атаки також потрапив аеродром Бельбек поблизу Севастополя.

За словами експерта з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліни Бекетової, удари українських військових стали успішними завдяки ретельній підготовці та системній роботі, а також допомозі західних союзників у супутниковій та повітряній розвідці.

У той же час українські військові успішно знищують Чорноморський флот РФ.

Автори матеріалу додають, що знищення Кримського мосту може стати дуже важливою символічною перемогою для України і справжнім ударом по кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

За оцінкою аналітиків, руйнування мосту "неминуче" і навіть росіяни це розуміють.

Стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс, вважає що, атакуючи ППО у Криму, Україна "готує ґрунт" для майбутніх авіаударів F-16.

Крим вразливий. Росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові... Путіну є що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тож якщо обмежена кількість бойовиків може справити реальний вплив, то це тут — і над Чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як ППО у Криму буде розібрано, — наголошує аналітик. Поширити

Як відомо, Росія передислокувала свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500 на півострів, щоб захистити регіон від літаків.