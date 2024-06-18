Окупанти РФ почали швидко переміщатися Кримом — причина

Партизани фіксують швидке пересування солдатів РФ Кримом, що вказує на їхній страх стеження за ними.
Головні тези:
- Українські військові успішно проводять атаки по об'єктах армії РФ в окупованому Криму, знищуючи батареї ЗРК та аеродроми.
- Знищення Кримського мосту може стати символічною перемогою для України та важливим ударом по кремлівському диктатору Путіну.
- Стратегічні дії українських військових в Криму підготовляють ґрунт для майбутніх авіаударів F-16.
Партизани доповіли про ситуацію в Криму
Агенти «АТЕШ» звернули увагу на те, що останнім часом військові РФ стали дуже швидко проїжджати міста і не затримуватись там надовго, боячись стеження та фотофіксації.
Україна готується завдавати удари по Криму з F-16
Протягом кількох останніх тижнів українські військові провели низку успішних атак по об’єктах армії РФ в окупованому Росії Криму.
Зокрема, було знищено кілька батарей російських ЗРК С-300 та С-400. Під атаки також потрапив аеродром Бельбек поблизу Севастополя.
За словами експерта з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліни Бекетової, удари українських військових стали успішними завдяки ретельній підготовці та системній роботі, а також допомозі західних союзників у супутниковій та повітряній розвідці.
У той же час українські військові успішно знищують Чорноморський флот РФ.
Автори матеріалу додають, що знищення Кримського мосту може стати дуже важливою символічною перемогою для України і справжнім ударом по кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
За оцінкою аналітиків, руйнування мосту "неминуче" і навіть росіяни це розуміють.
Стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс, вважає що, атакуючи ППО у Криму, Україна "готує ґрунт" для майбутніх авіаударів F-16.
Як відомо, Росія передислокувала свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500 на півострів, щоб захистити регіон від літаків.
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