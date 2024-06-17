На думку аналітиків, найбільшу ефективність для України у війні можуть мати спроби повернути Росією окупований Крим.

Як Україна готується завдавати ударів по Криму з F-16

У матеріалі видання зазначається, що ще на початку цього року президент Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що битва за окупований Росією Крим буде центральною у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Автори матеріалу зазначають, що успіхи України в боротьбі за Крим стали б потужним ударом по кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Поразка Росії в Криму була б не просто поразкою, а приниженням, - зазначає співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Ольга Хвостунова. Поширити

Протягом кількох останніх тижнів українські військові провели низку успішних атак по об’єктах армії РФ в окупованому Росії Криму.

Зокрема, було знищено кілька батарей російських ЗРК С-300 та С-400.

Під атаки також потрапив аеродром Бельбек поблизу Севастополя.

За словами експерта з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліни Бекетової, удари українських військових стали успішними завдяки ретельній підготовці та системній роботі, а також допомозі західних союзників у супутниковій та повітряній розвідці.

У той же час українські військові успішно знищують Чорноморський флот РФ.

Старший науковий співробітник програми "Європа, Росія та Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова наголошує, що Крим "є ключем до доступу Росії до Чорного моря та операцій".

Крим дозволяє спрямувати силу на решту Чорного моря. Відповідно, стримування російських військово-морських позицій у Криму є критично важливим для України, - підкреслює аналітик. Поширити

Автори матеріалу додають, що знищення Кримського мосту може стати дуже важливою символічною перемогою для України і справжнім ударом по кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

За оцінкою аналітиків, руйнування мосту "неминуче" і навіть росіяни це розуміють.

Стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс, вважає що, атакуючи ППО у Криму, Україна "готує ґрунт" для майбутніх авіаударів F-16.

Крим вразливий. Росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові... Путіну є що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тож якщо обмежена кількість бойовиків може справити реальний вплив, то це тут — і над Чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як ППО у Криму буде розібрано, - наголошує аналітик. Поширити

Як відомо, Росія передислокувала свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500 на півострів, щоб захистити регіон від літаків.

Росія не може дозволити собі втратити Крим. Це дає Україні можливість використовувати загрозливий статус Криму як розмінну монету в майбутніх переговорах, - зазначає Марія Снєгова. Поширити

Водночас Бекетова переконана, що якщо Україна зможе відновити контроль над Чорним морем, повернути півострів або просто здійснити достатній тиск на ці території, щоб погрожувати Путіну, "це означатиме кінець війни".

Що відомо про розміщені Росією системи С-500 в Криму

Окупаційна армія РФ розгорнула в Криму передові системи ЗРК С-500 “Прометей”.

За інформацією видання Newsweek, наразі залишається незрозумілим, які саме частини систем ЗРК С-500 Росія перекинула на окупований півострів.

Автори матеріалу зазначають, що також залишається невідомим, скільки систем С-500 має на озброєнні Росія.

Наразі Росія має в своєму розпорядженні один діючий полк С-500, що зазвичай передбачає наявність двох батальйонів із двома зенітними батареями в кожному, тобто всього їх чотири, - пояснює науковий співробітник аналітичного центру Royal United Services Institute Сідхарт Каушал. Поширити

Перші С-500 були розгорнуті в околицях Москви восени 2021 року.

Перші С-500 були розгорнуті в околицях Москви восени 2021 року. Однак постійні удари України по наземних засобах ППО Росії в Криму, зокрема по С-400, змусили Москву перемістити озброєння для захисту своїх баз та інфраструктури, і "подальші удари України по таких об'єктах ППО можуть зробити півострів непридатним для розміщення російських військових, - зазначають представники американського аналітичного центру Institute for the Study of War. Поширити

За словами стратегічного аналітика Гаазького центру стратегічних досліджень Пола ван Хоофта, розгортання частин С-500 може стати проміжним розв'язанням проблеми втрат С-300 і С-400, заповнюючи прогалини в потенціалі і даючи змогу Росії випробовувати частини С-500 без втрати цілої батареї.