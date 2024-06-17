На думку аналітиків, найбільшу ефективність для України у війні можуть мати спроби повернути Росією окупований Крим.
Головні тези:
- Україна активно готується до ударів по Криму з використанням F-16.
- Повернення окупованого Росією Криму стає центральною метою для України у війні, що може призвести до приниження кремлівського диктатора Володимира Путіна.
- Знищення Кримського мосту та систем ППО у Криму може стати важливою перемогою для України та вплинути на подальший розвиток конфлікту.
- Розгортання систем ЗРК С-500 в Криму підвищує напругу в регіоні та дає можливість Україні використовувати стратегічні аспекти контролю над півостровом у переговорах.
- Українські атаки на Російську армію у Криму показують успішну стратегію підготовки та співпраці з західними союзниками у розвідці та бойових діях.
Як Україна готується завдавати ударів по Криму з F-16
У матеріалі видання зазначається, що ще на початку цього року президент Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що битва за окупований Росією Крим буде центральною у розв’язаній Кремлем злочинній війні.
Автори матеріалу зазначають, що успіхи України в боротьбі за Крим стали б потужним ударом по кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
Протягом кількох останніх тижнів українські військові провели низку успішних атак по об’єктах армії РФ в окупованому Росії Криму.
Зокрема, було знищено кілька батарей російських ЗРК С-300 та С-400.
Під атаки також потрапив аеродром Бельбек поблизу Севастополя.
За словами експерта з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліни Бекетової, удари українських військових стали успішними завдяки ретельній підготовці та системній роботі, а також допомозі західних союзників у супутниковій та повітряній розвідці.
У той же час українські військові успішно знищують Чорноморський флот РФ.
Старший науковий співробітник програми "Європа, Росія та Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова наголошує, що Крим "є ключем до доступу Росії до Чорного моря та операцій".
Автори матеріалу додають, що знищення Кримського мосту може стати дуже важливою символічною перемогою для України і справжнім ударом по кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
За оцінкою аналітиків, руйнування мосту "неминуче" і навіть росіяни це розуміють.
Стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс, вважає що, атакуючи ППО у Криму, Україна "готує ґрунт" для майбутніх авіаударів F-16.
Як відомо, Росія передислокувала свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500 на півострів, щоб захистити регіон від літаків.
Водночас Бекетова переконана, що якщо Україна зможе відновити контроль над Чорним морем, повернути півострів або просто здійснити достатній тиск на ці території, щоб погрожувати Путіну, "це означатиме кінець війни".
Що відомо про розміщені Росією системи С-500 в Криму
Окупаційна армія РФ розгорнула в Криму передові системи ЗРК С-500 “Прометей”.
За інформацією видання Newsweek, наразі залишається незрозумілим, які саме частини систем ЗРК С-500 Росія перекинула на окупований півострів.
Автори матеріалу зазначають, що також залишається невідомим, скільки систем С-500 має на озброєнні Росія.
Перші С-500 були розгорнуті в околицях Москви восени 2021 року.
За словами стратегічного аналітика Гаазького центру стратегічних досліджень Пола ван Хоофта, розгортання частин С-500 може стати проміжним розв'язанням проблеми втрат С-300 і С-400, заповнюючи прогалини в потенціалі і даючи змогу Росії випробовувати частини С-500 без втрати цілої батареї.
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