Зеленський анонсував надання Україні данських винищувачів F-16

Президент України Володимир Зеленський за підсумками Саміту миру оголосив про якнайскоріше прибуття до України винищувачів F-16, які надає Данія.

Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом. Володимир Зеленський Президент України

Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.



Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим… pic.twitter.com/sUHDWuT1Yp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2024

За словами президента, окремо говорили й про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

Вдячний Метте Фредеріксен за участь у саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.

F-16 для України: що відомо

Україні вже 2024 року можуть передати 14 винищувачів F-16.

При цьому передбачається, що частина з переданих Україні винищувачів F-16 базуватиметься за кордоном. Вони залишаться в центрах, де використовуватимуться для підготовки наших пілотів та авіаційного персоналу. Поширити

Днями повідомлялося, що Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як перші літаки передасть Данія.