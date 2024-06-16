Зеленський анонсував надання Україні данських винищувачів F-16

Президент України Володимир Зеленський за підсумками Саміту миру оголосив про якнайскоріше прибуття до України винищувачів F-16, які надає Данія.
Головні тези:
- Зеленський анонсував прибуття до України данських винищувачів F-16 після зустрічі з прем'єр-міністром Данії.
- Україні можуть передати 14 винищувачів F-16 до 2024 року, частина літаків буде базуватися за кордоном для підготовки українських пілотів.
- Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 цього літа після Данії.
- Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Данії початок перемовин щодо вступу України до ЄС в червні.
- Участь Данії у Саміті миру та підтримка країн Глобального Півдня в реалізації Формули миру відзначені президентом України.
Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом
Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2024
Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим… pic.twitter.com/sUHDWuT1Yp
За словами президента, окремо говорили й про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.
Вдячний Метте Фредеріксен за участь у саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.
F-16 для України: що відомо
Україні вже 2024 року можуть передати 14 винищувачів F-16.
Днями повідомлялося, що Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як перші літаки передасть Данія.
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