Зеленський анонсував надання Україні данських винищувачів F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував надання Україні данських винищувачів F-16

Володимир Зеленський
F-16

Президент України Володимир Зеленський за підсумками Саміту миру оголосив про якнайскоріше прибуття до України винищувачів F-16, які надає Данія.

Головні тези:

  • Зеленський анонсував прибуття до України данських винищувачів F-16 після зустрічі з прем'єр-міністром Данії.
  • Україні можуть передати 14 винищувачів F-16 до 2024 року, частина літаків буде базуватися за кордоном для підготовки українських пілотів.
  • Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 цього літа після Данії.
  • Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Данії початок перемовин щодо вступу України до ЄС в червні.
  • Участь Данії у Саміті миру та підтримка країн Глобального Півдня в реалізації Формули миру відзначені президентом України.

Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами президента, окремо говорили й про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

Вдячний Метте Фредеріксен за участь у саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.

F-16 для України: що відомо

Україні вже 2024 року можуть передати 14 винищувачів F-16.

При цьому передбачається, що частина з переданих Україні винищувачів F-16 базуватиметься за кордоном. Вони залишаться в центрах, де використовуватимуться для підготовки наших пілотів та авіаційного персоналу.

Днями повідомлялося, що Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як перші літаки передасть Данія.

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