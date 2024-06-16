Зеленский анонсировал предоставление Украине датских истребителей F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал предоставление Украине датских истребителей F-16

Владимир Зеленский
F-16
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Саммита мира объявил о скорейшем прибытии в Украину истребителей F-16, которые предоставляет Дания.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский анонсировал предоставление Украине 14 датских истребителей F-16 к 2024 году.
  • Часть переданных самолетов будет базироваться за границей для подготовки украинских пилотов и авиационного персонала.
  • Нидерланды также могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом по соглашению с Данией.
  • Зеленский обсудил с премьер-министром Дании возможное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне.
  • Участие Дании в Саммите мира и поддержка Формулы мира для стран Глобального Юга высоко оценены президентом Украины.

Истребители F-16 поступят в Украину в ближайшее время

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Во время встречи у нас была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента, отдельно говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

Благодарен Мэтте Фредериксен за участие в саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира.

F-16 для Украины: что известно

Украине уже в 2024 году могут передать 14 истребителей F-16.

При этом предполагается, что часть из переданных Украине истребителей F-16 будет базироваться за границей. Они останутся в центрах, где будут использоваться для подготовки наших пилотов и авиационного персонала.

На днях сообщалось, что Нидерланды могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Это произойдет после того, как первые самолеты передаст Дания.

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