Зеленский анонсировал предоставление Украине датских истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Саммита мира объявил о скорейшем прибытии в Украину истребителей F-16, которые предоставляет Дания.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский анонсировал предоставление Украине 14 датских истребителей F-16 к 2024 году.
- Часть переданных самолетов будет базироваться за границей для подготовки украинских пилотов и авиационного персонала.
- Нидерланды также могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом по соглашению с Данией.
- Зеленский обсудил с премьер-министром Дании возможное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне.
- Участие Дании в Саммите мира и поддержка Формулы мира для стран Глобального Юга высоко оценены президентом Украины.
Истребители F-16 поступят в Украину в ближайшее время
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2024
Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим… pic.twitter.com/sUHDWuT1Yp
По словам президента, отдельно говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.
Благодарен Мэтте Фредериксен за участие в саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира.
F-16 для Украины: что известно
Украине уже в 2024 году могут передать 14 истребителей F-16.
На днях сообщалось, что Нидерланды могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Это произойдет после того, как первые самолеты передаст Дания.
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