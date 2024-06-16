Зеленский анонсировал предоставление Украине датских истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Саммита мира объявил о скорейшем прибытии в Украину истребителей F-16, которые предоставляет Дания.

Истребители F-16 поступят в Украину в ближайшее время

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Во время встречи у нас была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время. Владимир Зеленский Президент Украины

Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.



Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим… pic.twitter.com/sUHDWuT1Yp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2024

По словам президента, отдельно говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

Благодарен Мэтте Фредериксен за участие в саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира.

F-16 для Украины: что известно

Украине уже в 2024 году могут передать 14 истребителей F-16.

При этом предполагается, что часть из переданных Украине истребителей F-16 будет базироваться за границей. Они останутся в центрах, где будут использоваться для подготовки наших пилотов и авиационного персонала. Поделиться

На днях сообщалось, что Нидерланды могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Это произойдет после того, как первые самолеты передаст Дания.