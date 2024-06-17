По мнению аналитиков, наибольшую эффективность для Украины в войне могут попытаться вернуть Россией оккупированный Крым.

Как Украина готовится наносить удары по Крыму с F-16

В материале издания отмечается, что еще в начале этого года президент Владимир Зеленский дал четко понять, что битва за оккупированный Россией Крым будет центральной в развязанной Кремлем преступной войне.

Авторы материала отмечают, что успехи Украины в борьбе за Крым стали бы мощным ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Поражение России в Крыму было бы не просто поражением, а унижением, отмечает сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Ольга Хвостунова. Поделиться

В последние несколько недель украинские военные провели ряд успешных атак по объектам армии РФ в оккупированном России Крыму.

В частности, были уничтожены несколько батарей российских ЗРК С-300 и С-400.

Под атаки также попал аэродром Бельбек вблизи Севастополя.

По словам эксперта по демократии Центра анализа европейской политики Элины Бекетовой, удары украинских военных стали успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, а также помощи западных союзников в спутниковой и воздушной разведке.

В то же время, украинские военные успешно уничтожают Черноморский флот РФ.

Старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова отмечает, что Крым "является ключом к доступу России к Черному морю и операциям".

Крым позволяет направить силу на остальное Черное море. Соответственно, сдерживание российских военно-морских позиций в Крыму критически важно для Украины, - подчеркивает аналитик. Поделиться

Авторы материала добавляют, что уничтожение Крымского моста может стать очень важной символической победой для Украины и настоящим ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

По оценке аналитиков, разрушение моста неизбежно и даже россияне это понимают.

Стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, атакуя ПВО в Крыму, Украина "готовит почву" для будущих авиаударов F-16.

Крым уязвим. У русских относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове... Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Так что если ограниченное количество боевиков может оказать реальное влияние, то это здесь и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как ПВО в Крыму будет разобрано, - отмечает аналитик. Поделиться

Как известно, Россия передислоцировала свою современную систему противовоздушной обороны С-500 на полуостров, чтобы защитить регион от самолетов.

Россия не может позволить себе лишиться Крыма. Это позволяет Украине использовать угрожающий статус Крыма как разменную монету в будущих переговорах, - отмечает Мария Снегова. Поделиться

В то же время Бекетова убеждена, что если Украина сможет возобновить контроль над Черным морем, вернуть полуостров или просто оказать достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину, это будет означать конец войны.

Что известно о размещенных Россией системах С-500 в Крыму.

Оккупационная армия РФ развернула в Крыму передовые системы ЗРК С-500 "Прометей".

По информации издания Newsweek, остается непонятным, какие именно части систем ЗРК С-500 Россия перебросила на оккупированный полуостров.

Авторы материала отмечают, что также остается неизвестным, сколько систем С-500 имеет на вооружении Россия.

Сейчас Россия располагает одним действующим полком С-500, который обычно предполагает наличие двух батальонов с двумя зенитными батареями в каждом, то есть всего их четыре, - объясняет научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute Сидхарт Каушал. Поделиться

Первые С-500 были развернуты в окрестностях Москвы осенью 2021 года.

Первые С-500 были развернуты в окрестностях Москвы осенью 2021 года. Однако постоянные удары Украины по наземным средствам ПВО России в Крыму, в частности по С-400, заставили Москву переместить вооружение для защиты своих баз и инфраструктуры, и дальнейшие удары Украины по таким объектам ПВО могут сделать полуостров непригодным для размещения российских военных, - отмечают представители американского аналитического центра Institute for the Study of War. Поделиться

По словам стратегического аналитика Гаагского центра стратегических исследований Пола ван Хоофта, развертывание частей С-500 может стать промежуточным решением проблемы потерь С-300 и С-400, восполняя пробелы в потенциале и позволяя России испытывать части С-500 без потери целой батареи. .