По мнению аналитиков, наибольшую эффективность для Украины в войне могут попытаться вернуть Россией оккупированный Крым.
Главные тезисы
- Украина сосредотачивает усилия на возвращении Крыма и готовится наносить удары с использованием F-16.
- Уничтожение Крымского моста и систем ПВО в регионе имеет стратегическое значение для Украины.
- Система противовоздушной обороны С-500 в Крыму повышает напряженность, открывая шансы на успешные авиаудары F-16.
- Украинские военные проявляют успешную стратегию в борьбе за Крым, демонстрируя сотрудничество с западными союзниками.
- Контроль над Черным морем и возвращение Крыма становятся ключевыми пунктами в стратегии Украины против России.
Как Украина готовится наносить удары по Крыму с F-16
В материале издания отмечается, что еще в начале этого года президент Владимир Зеленский дал четко понять, что битва за оккупированный Россией Крым будет центральной в развязанной Кремлем преступной войне.
Авторы материала отмечают, что успехи Украины в борьбе за Крым стали бы мощным ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
В последние несколько недель украинские военные провели ряд успешных атак по объектам армии РФ в оккупированном России Крыму.
В частности, были уничтожены несколько батарей российских ЗРК С-300 и С-400.
Под атаки также попал аэродром Бельбек вблизи Севастополя.
По словам эксперта по демократии Центра анализа европейской политики Элины Бекетовой, удары украинских военных стали успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, а также помощи западных союзников в спутниковой и воздушной разведке.
В то же время, украинские военные успешно уничтожают Черноморский флот РФ.
Старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова отмечает, что Крым "является ключом к доступу России к Черному морю и операциям".
Авторы материала добавляют, что уничтожение Крымского моста может стать очень важной символической победой для Украины и настоящим ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
По оценке аналитиков, разрушение моста неизбежно и даже россияне это понимают.
Стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, атакуя ПВО в Крыму, Украина "готовит почву" для будущих авиаударов F-16.
Как известно, Россия передислоцировала свою современную систему противовоздушной обороны С-500 на полуостров, чтобы защитить регион от самолетов.
В то же время Бекетова убеждена, что если Украина сможет возобновить контроль над Черным морем, вернуть полуостров или просто оказать достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину, это будет означать конец войны.
Что известно о размещенных Россией системах С-500 в Крыму.
Оккупационная армия РФ развернула в Крыму передовые системы ЗРК С-500 "Прометей".
По информации издания Newsweek, остается непонятным, какие именно части систем ЗРК С-500 Россия перебросила на оккупированный полуостров.
Авторы материала отмечают, что также остается неизвестным, сколько систем С-500 имеет на вооружении Россия.
Первые С-500 были развернуты в окрестностях Москвы осенью 2021 года.
По словам стратегического аналитика Гаагского центра стратегических исследований Пола ван Хоофта, развертывание частей С-500 может стать промежуточным решением проблемы потерь С-300 и С-400, восполняя пробелы в потенциале и позволяя России испытывать части С-500 без потери целой батареи. .
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