Оккупанты РФ начали быстро перемещаться по Крыму — причина
Категория
Мир
Дата публикации

Оккупанты РФ начали быстро перемещаться по Крыму — причина

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Источник:  АТЕШ

Партизаны фиксируют быстрое передвижение солдат РФ по Крыму, что указывает на их страх слежки за ними.

Главные тезисы

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  • Украинские военные проводят успешные атаки по объектам армии РФ в Крыму, уничтожая боевую технику и военные базы, подготовленные совместно с западными союзниками.
  • Удары по Черноморскому флоту РФ и уничтожение Крымского моста могут стать символической и стратегической победой для Украины.
  • Россия передислоцировала систему противовоздушной обороны С-500 на полуостров Крым, чтобы защитить его от авиаударов, открывая при этом возможность для украинских F-16.

Партизаны доложили о ситуации в Крыму

Агенты АТЕШ обратили внимание на то, что в последнее время военные РФ стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации.

Хотим сообщить им, что это не поможет. Движение АТЕШ следит за каждым подразделением, знает каждый отстойник вдоль трасс, все маршруты движения и фиксирует перемещение на всех трассах, отметили партизаны.

До встречи на парковке ТРЦ "Магистраль". А «аксеновцев» ждем на их любимом месте, у Красных Пещер, — подытожили в АТЕШ.

Украина готовится наносить удары по Крыму с F-16

В течение последних недель украинские военные провели ряд успешных атак по объектам армии РФ в оккупированном России Крыму.

В частности, были уничтожены несколько батарей российских ЗРК С-300 и С-400. Под атаки также попал аэродром Бельбек вблизи Севастополя.

По словам эксперта по демократии Центра анализа европейской политики Элины Бекетовой, удары украинских военных стали успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, а также помощи западных союзников в спутниковой и воздушной разведке.

В то же время, украинские военные успешно уничтожают Черноморский флот РФ.

Авторы материала добавляют, что уничтожение Крымского моста может стать очень важной символической победой для Украины и настоящим ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

По оценке аналитиков, разрушение моста неизбежно и даже россияне это понимают.

Стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, атакуя ПВО в Крыму, Украина "готовит почву" для будущих авиаударов F-16.

Крым уязвим. У русских относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове... Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Так что если ограниченное количество боевиков может оказать реальное влияние, то это здесь — и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как ПВО в Крыму будет разобрано, — отмечает аналитик.

Как известно, Россия передислоцировала свою современную систему противовоздушной обороны С-500 на полуостров, чтобы защитить регион от самолетов.

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