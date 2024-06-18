Оккупанты РФ начали быстро перемещаться по Крыму — причина

Партизаны фиксируют быстрое передвижение солдат РФ по Крыму, что указывает на их страх слежки за ними.

Партизаны доложили о ситуации в Крыму

Агенты АТЕШ обратили внимание на то, что в последнее время военные РФ стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации.

Хотим сообщить им, что это не поможет. Движение АТЕШ следит за каждым подразделением, знает каждый отстойник вдоль трасс, все маршруты движения и фиксирует перемещение на всех трассах, отметили партизаны. Поделиться

До встречи на парковке ТРЦ "Магистраль". А «аксеновцев» ждем на их любимом месте, у Красных Пещер, — подытожили в АТЕШ. Поделиться

Украина готовится наносить удары по Крыму с F-16

В течение последних недель украинские военные провели ряд успешных атак по объектам армии РФ в оккупированном России Крыму.

В частности, были уничтожены несколько батарей российских ЗРК С-300 и С-400. Под атаки также попал аэродром Бельбек вблизи Севастополя.

По словам эксперта по демократии Центра анализа европейской политики Элины Бекетовой, удары украинских военных стали успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, а также помощи западных союзников в спутниковой и воздушной разведке.

В то же время, украинские военные успешно уничтожают Черноморский флот РФ.

Авторы материала добавляют, что уничтожение Крымского моста может стать очень важной символической победой для Украины и настоящим ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

По оценке аналитиков, разрушение моста неизбежно и даже россияне это понимают.

Стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, атакуя ПВО в Крыму, Украина "готовит почву" для будущих авиаударов F-16.

Крым уязвим. У русских относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове... Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Так что если ограниченное количество боевиков может оказать реальное влияние, то это здесь — и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как ПВО в Крыму будет разобрано, — отмечает аналитик. Поделиться

Как известно, Россия передислоцировала свою современную систему противовоздушной обороны С-500 на полуостров, чтобы защитить регион от самолетов.