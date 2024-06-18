Оккупанты РФ начали быстро перемещаться по Крыму — причина

Партизаны фиксируют быстрое передвижение солдат РФ по Крыму, что указывает на их страх слежки за ними.
Главные тезисы
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- Украинские военные проводят успешные атаки по объектам армии РФ в Крыму, уничтожая боевую технику и военные базы, подготовленные совместно с западными союзниками.
- Удары по Черноморскому флоту РФ и уничтожение Крымского моста могут стать символической и стратегической победой для Украины.
- Россия передислоцировала систему противовоздушной обороны С-500 на полуостров Крым, чтобы защитить его от авиаударов, открывая при этом возможность для украинских F-16.
Партизаны доложили о ситуации в Крыму
Агенты АТЕШ обратили внимание на то, что в последнее время военные РФ стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации.
Украина готовится наносить удары по Крыму с F-16
В течение последних недель украинские военные провели ряд успешных атак по объектам армии РФ в оккупированном России Крыму.
В частности, были уничтожены несколько батарей российских ЗРК С-300 и С-400. Под атаки также попал аэродром Бельбек вблизи Севастополя.
По словам эксперта по демократии Центра анализа европейской политики Элины Бекетовой, удары украинских военных стали успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, а также помощи западных союзников в спутниковой и воздушной разведке.
В то же время, украинские военные успешно уничтожают Черноморский флот РФ.
Авторы материала добавляют, что уничтожение Крымского моста может стать очень важной символической победой для Украины и настоящим ударом по кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
По оценке аналитиков, разрушение моста неизбежно и даже россияне это понимают.
Стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, атакуя ПВО в Крыму, Украина "готовит почву" для будущих авиаударов F-16.
Как известно, Россия передислоцировала свою современную систему противовоздушной обороны С-500 на полуостров, чтобы защитить регион от самолетов.
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